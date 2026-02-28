Presidentti Trump käski maan hallintoa lopettamaan yhtiön teknologian käytön, minkä jälkeen puolustusministeri Hegseth luokitteli yhtiön riskiksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käskenyt maan hallintoa lopettamaan tekoäly-yhtiö Anthropicin tekoälyteknologian käytön välittömästi.

– Käsken JOKAISTA liittovaltion virastoa VÄLITTÖMÄSTI LOPETTAMAAN kaiken Anthropicin teknologian käytön. Emme tarvitse sitä, emme halua sitä emmekä tule enää käymään kauppaa heidän kanssaan!, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan virastoissa, joissa Anthropicin tuotteita on käytössä, tuotteiden käyttö lopetetaan kuuden kuukauden aikana.

Anthropic kertoi aiemmin, ettei se anna maan puolustusministeriön käyttää yhtiön teknologiaa ilman rajoitteita. Anthropic ei ole antanut käyttää tekoälymallejaan ihmisten joukkovalvonnassa tai täysin autonomisissa asejärjestelmissä.

Yhtiön mukaan järjestelmien käyttö massavalvontaan olisi muun muassa ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa.

Äärimmäisen harvinainen riskinimitys

Maan puolustusministeri Pete Hegseth sanoi nimeävänsä Anthropicin toimitusketjuriskiksi kansalliselle turvallisuudelle.

– Yksikään Yhdysvaltain armeijan kanssa liiketoimintaa harjoittava urakoitsija, toimittaja tai kumppani ei saa harjoittaa toimintaa Anthropicin kanssa, Hegseth kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltalaisen uutissivusto Axiosin mukaan toimitusketjuriskiksi nimeäminen on rangaistus, jota on tyypillisesti käytetty kilpailevien maiden yrityksille, kuten kiinalaiselle teknologiajätti Huaweille. Yhdysvaltalaisyhtiön nimeäminen on Axiosin mukaan äärimmäisen harvinaista.

Hegsethin ilmoituksen jälkeen Anthropic julkaisi tiedotteen, jossa se sanoi, ettei mikään määrä maan puolustusministeriön suunnasta tulevaa pelottelua tai rankaisemista muuta yhtiön kantaa tekoälyn käytöstä ihmisten massavalvonnassa tai täysin autonomisissa aseissa.

Yhtiö sanoi myös hakevansa asiaan muutosta oikeudessa.

– Uskomme, että tämä nimitys on sekä oikeudellisesti perusteeton että luo vaarallisen ennakkotapauksen mille tahansa amerikkalaiselle yritykselle, joka neuvottelee hallinnon kanssa.

Tiedotteessa yhtiö sanoi, ettei se usko että nykypäivän tekoälymallit ovat riittävän luotettavia käytettäväksi täysin autonomisissa aseissa. Sen mukaan nykyisten mallien käytön salliminen vaarantaisi Amerikan sotilaat ja siviilit.

Tukea kilpailijoilta

Maan hallinnon hyökkäys Anthropiciä vastaan on herättänyt solidaarisuutta muilta alan toimijoilta. Muun muassa Googlen DeepMindin ja OpenAI:n työntekijät ovat avoimessa kirjeessä kehottaneet työnantajiaan tukemaan Anthropiciä.

– Toivomme, että johtajamme laittavat erimielisyytensä syrjään ja seisovat yhtenä rintamana ja kieltäytyvät puolustusministeriön vaatimuksista käyttää mallejamme joukkovalvontaan ja ihmisten tappamiseen ilman ihmisvalvontaa, kirjeessä sanotaan.

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman osoitti tukensa Anthropicin päätökselle torstaina yhtiön työntekijöille lähettämässään viestissä. Siinä hän sanoi yhtiön pitkään uskoneen siihen, ettei tekoälyä tulisi käyttää massavalvontaan tai autonomisiin tappaviin aseisiin.