Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hämmensi julkaisemalla tekoälyvideon hänestä ja Cristiano Ronaldosta pelaamassa jalkapalloa Valkoisessa talossa.

Donald Trump hassutteli julkaisemalla Truth Social -palvelussaan tekoälyllä luodun videon, jossa hän ja Cristiano Ronaldo pallottelevat sulavasti Valkoisen talon käytävillä.

Pätkän alussa kaksikko pitää palloa ilmassa puskuin, minkä jälkeen he jatkavat pomputtelua reitensä pelivälineen alle ojentaen.

Sitten kaksikko siirtyy kuljettelemaan ja syöttelemään palloa. Trump liikkuu videolla ketterästi portugalilaisen jalkapallon supertähden tahdissa mukana pysyen.

Pätkän lopussa presidentti potkaisee pelivälineen päin kameraa linssin rikkoen.

Absurdin videon erottaa selkeästi tekoälyllä luoduksi. Esimerkiksi pomputtelut ovat kaukana luonnollisen näköisistä.

Saudiarabialaisessa Al-Nassrissa nykyisin pelaava Cristiano Ronaldo oli vierailemassa Trumpin luona Valkoisessa talossa tiistaina.

– Ronaldo on MAHTAVA TYYPPI. Oli hienoa tavata hänet Valkoisessa talossa. Todella fiksu, ja siisti! Trump kirjoitti tekoälyvideonsa yhteyteen.

Presidentti kertoi Valkoisessa talossa, että hänen nuorin poikansa Barron, 19, on Ronaldon suuri fani.

– Barron sai tavata hänet. Uskon, että hän kunnioittaa isäänsä hiukan enemmän nyt, kun olen esitellyt sinut hänelle, Trump sanoi.