Istuvan presidentin Donald Trumpin sometilillä jaettiin reilu viikko sitten rasistinen video, jossa ex-presidentti Barack Obama ja tämän puoliso esitettiin apinoina.

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman mukaan maan nykyhallinnon edustajien keskuudessa ei tunnu esiintyvän minkäänlaista häpeän tunnetta.

Obama esitti kommenttinsa yhdysvaltalaisen podcast-juontajan Brian Tyler Cohenin lauantaina julkaisemassa haastattelussa.

Cohen kysyi Obamalta istuvan presidentin Donald Trumpin sekä tämän hallinnon edustajien viestintätavasta, jota Cohen kuvaili ennennäkemättömän julmaksi.

Cohen nosti esille muun muassa Trumpin Truth Social -tilillä jaetun videon, jossa Obama ja tämän puoliso esitettiin apinoina, ja kysyi, miten nykyisestä "diskurssin taantumisesta" voidaan palata takaisin.

– On tärkeää tunnistaa, että valtaosa yhdysvaltalaisista kokee tällaisen käytöksen erittäin huolestuttavaksi. On totta, että se saa huomiota, Obama sanoi.

Obaman mukaan sosiaalisessa mediassa ja televisiossa on käynnissä "eräänlainen pelle-esitys".

– Enää ei tunnu olevan minkäänlaista häpeää sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka aiemmin kokivat, että olisi oltava jonkinlaista säädyllisyyttä sekä kunnioitusta virkaa kohtaa. Se on kadonnut, Obama vastasi mainitsematta Trumpia suoraan nimeltä.