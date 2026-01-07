Kanadalaishyökkääjä Branden Troock on seuraava SM-liigajumbo Vaasan Sportin jättävä pelaaja.
Sport tiedotti keskiviikkona purkaneensa sopimuksen yhteisymmärryksessä Troockin kanssa.
31-vuotias Troock siirtyi Vaasaan marraskuussa Slovakian liigasta. Hän teki Sportissa 14 ottelussa 3+2=5 pistettä.
SM-liigan sarjauudistuksen peruttua liigakarsinnat tältä vuodelta Sport aloitti pelaajistonsa tyhjennysmyynnin. Tiistaina seura tiedotti ruotsalaistähtensä Sebastian Stålbergin siirtymisestä Oulun Kärppiin.
Joulukuussa Sport purki tshekkimaalivahtinsa Miroslav Svobodan sopimuksen ja lainasi hyökkääjä Viljami Niemisen loppukaudeksi JYPiin.