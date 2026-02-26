Alexander Ruuttu on viimeisin Mikkelin Jukureista kevätkaudella lähtenyt pelaaja.
Jukurien varakapteenina tällä kaudella toiminut Alexander Ruuttu jatkaa kauttaan ulkomailla. Hänen osoitteensa on Saksan liigan huippuseura Adler Mannheim.
Adler tiedotti keskiviikkona tehneensä Ruutun kanssa sopimuksen sen jälkeen, kun Jukurit oli tiedottanut 33-vuotiaan hyökkääjän lähdöstä.
– Alex tuo kokemusta, kokoa ja kykyä pelata sekä sentterinä että laidalla. Häntä voi myös käyttää jäällä kaikissa tilanteissa, seura kuvailee.
Ruuttu pelasi Jukureissa tällä kaudella Jukureissa 44 ottelua tehoilla 13+10=23.
Ennen Ruutun sopimuksen purkamista Jukurit vapautti tehopuolustajansa Juuso Arolan Sveitsiin. Lisäksi seuran ovat tällä viikolla jättäneet jo Alberts Smits, Justin Addamo, William Worge Kreü ja Thomas Olsen.
Jukurit on SM-liigassa toiseksi viimeisenä. Se on jäänyt pudotuspelipaikasta seitsemän pisteen päähän.