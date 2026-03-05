Jääkiekon SM-liiga ja Suomen jääkiekkoilijat ry ovat päässeet sopimukseen kauden 2026–27 pelaamisesta nelinkertaisena sarjana.
Tulevalla kaudella SM-liigassa pelataan niin sanottu superkausi, johon pääsee nykyisten 16 joukkueen lisäksi mukaan viime vuoden Mestis-mestari Jokerit sekä mahdollisesti toinen Mestis-seura tämän kauden lopputulosten perusteella.
Kauden päätteeksi SM-liigan ylempää sarjatasoa kavennetaan 14 joukkueeseen ja alempaan yhdistetään SM-liigasta ja Mestiksestä 10 joukkueen sarja.
Siirtymäkaudella 2026–27 kaikki joukkueet kohtaavat neljä kertaa, joten runkosarjan ottelumäärä nousee nykyisestä 60 ottelusta joko 64 tai 68 otteluun riippuen mukana olevien joukkueiden lopullisesta määrästä. Tällä kaudella osa joukkueista on pelannut vastakkain kuusi ja osa vain kaksi kertaa.
Liiga ja pelaajayhdistys SJRY ovat päättäneet vastapainoksi ottelumäärän kasvulle rajoittaa peräkkäisinä päivinä pelattavia otteluita.
– Sarjan tasapuolisuuden lisäksi ratkaisevaa oli ottelukalenterin kuormittavuus. Emme halua kautta, jossa viikkokohtaset pelimäärät kasvavat tai pelaajien kuorma ylipäätään lisääntyy, sanoo Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.
Jokerit on jo saanut lisenssin tulevalle SM-liigakaudelle. Myös kuluvan kauden Mestis-mestari tai Jokerien uusiessa mestaruutensa sen finaalivastus voi hakea lisenssiä.