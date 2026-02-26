SM-liigassa pelaavan Jukureiden tehopuolustaja Juuso Arola siirtyy loppukaudeksi Sveitsiin HC Fribourg-Gotteronin riveihin.

Arolan siirron syynä on taloudelliset säästöt.

– Kaikki nämä toimenpiteet mitä olemme jo tehneet ja tulemme tekemään tähtäävät siihen, että olemme ensi kaudella vahvempia. Kaikki nämä korvaukset mitä pelaajista saamme tulevat auttamaan meitä ensi kauden urheilutoiminnassa, Jukureiden urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen perustelee seuran tiedotteessa.

26-vuotias Arola on pelannut läpimurtokauttaan SM-liigassa. Hän iski 49 ottelussa 29 tehopistettä ja oli joukkueensa paras pistemies.

– Juuso on malliesimerkki siitä, miten meidän laadukkaassa arjessamme on pystynyt ottamaan seuraavia steppejä eteenpäin pelaajana. Hän pelasi pitkään Mestistä ja sai meillä mahdollisuuden pelata Liigassa. Hän on tehnyt paljon töitä kehityksen eteen ja pääsee nyt mittaamaan tasoaan kovassa sarjassa, Hakkarainen sanoo.

Jukurit on SM-liigassa sijalla 15. Viime viikkoina joukkue on kuitenkin pistänyt myyntihousut jalkaan. Arolan lisäksi seuran ovat tällä viikolla jättäneet jo Alberts Smits, Justin Addamo, William Worge Kreü ja .