Ilveksen suomalaismaalivahti Roope Taponen siirtyy loppukaudeksi Sveitsin liigassa pelaavan HC Davosin riveihin.

Ilves tiedotti Taposen lainapestistä tiistaina. Taposen sopimus Ilveksen kanssa kattaa vielä ensi kauden.

Täksi kaudeksi HIFK:sta Ilvekseen siirtynyt Taponen on jäänyt tupsukorvien tolppien välissä vähälle vastuulle. 24-vuotias kassari on pelannut Ilves-paidassa vain kuusi ottelua surkealla torjuntaprosentilla 84,3.

Taponen on valahtanut seuran maalivahtihierarkiassa kolmanneksi Mantas Armalisin ja Jakub Malekin taakse.

– Kaksi pelaavaa maalivahtiamme ovat jakaneet peliminuutit varsin tasaisesti ja lisäksi meillä on loppukaudeksi varalla kolmantena maalivahtina Jimi Kuivila, joka voi pelata myös Ilves U20:n riveissä. Löysimme nyt Roope Taposen kohdalla loppukaudeksi ratkaisun, joka palvelee pelaajaa ja sopii molempien seurojen tilanteeseen, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela perustelee tiedotteessa.

Taponen on ehtinyt kauden aikana torjua lainalla myös Kiekko-Espoossa ja Imatran Ketterässä.

Davos johtaa tällä hetkellä Sveitsin liigaa tukevasti 14 pisteellä.