Vaasan Sportin ruotsalaishyökkääjä Sebastian Stålberg pelaa loppukauden Oulun Kärppien riveissä.

Stålberg on alkukaudella ollut Sportin paras pistemies tehoin 9+14=23.

– Meillä on tällä hetkellä paljon loukkaantumisia hyökkäyspäässä, joten Stålbergin liittyminen joukkueeseen tulee todella tärkeään saumaan. Hän on kokenut hyökkääjä, joka on jo urallaan osoittanut osaamisensa. Kyseessä on laadukas pelaaja, joka pysyy rauhallisena ja tekee oikeita ratkaisuja tiukoissa paikoissa. Hän tuo meille lisää vaihtoehtoja ylivoimapeliin ja tulee vahvistamaan myös tulospuolta, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi tiedotteessa.

Stålberg kiekkoili Sportin riveissä kaudesta 2021-22 lähtien. Kaudella 2022-23 Stålberg piipahti TPS:ssä lainasopimuksella.

– On niin paljon, mitä haluaisin sanoa, mutta ennen kaikkea haluan kiittää Vaasaa. Haluan kiittää koko kaupunkia siitä, että olette ottaneet minut ja perheeni vastaan upealla tavalla ja tehneet tästä kaupungista meidän toisen kotimme. Olemme niin kiitollisia ajastamme täällä Vaasassa, mutta valitettavasti minun matkani Vaasassa päättyy tänään, Stålberg sanoo Sportin tiedotteessa.

Sport on julkisesti ilmoittanut aloittaneensa säästötoimenpiteet tällä kaudella ja satsaavansa ensi kauteen. Joukkue aloitti tyhjennysmyyntinsä jo ennen joulua, kun Viljami Nieminen siirtyi loppukaudeksi JYPiin.

Lue myös: