Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt Tapparan tekemän valituksen jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaation tekemästä kurinpitopäätöksestä.

Tappara haki muutosta päävalmentajalleen Rikard Grönborgille langetettuun kolmen ottelun toimitsijakieltoon ja seuralle annettuun 10 000 euron sopimussakkoon.

Grönborg sai toimitsijakiellon helmikuun 18. päivänä pelatun JYP-ottelun tapahtumista. Liigan kurinpitodelegaation näkemyksen mukaan Tapparassa oli jo ennen ottelua suunniteltu kosto JYPin Antti Tyrväistä kohtaan tämän viime joulukuun kohtaamisessa tekemän taklauksen takia. JYP oli ilmoittanut Liigalle tulevasta kostotoimesta jo ennen ottelua.

Helmikuun kohtaamisessa Tampereella Tapparan Emil Sylvegård oli jo alkulämmittelyssä käyttäytynyt poikkeuksellisesti Tyrväistä kohtaan. Kaksikko aloitti heti ottelun alussa tappelun keskenään.

Liiga ei kurinpitopäätöksessään esittänyt, että Grönborg olisi käskyttänyt Sylvegårdin Tyrväisen kimppuun, mutta kurinpidon näkemyksen mukaan hän ei pyrkinyt myöskään pelaajien esimiehenä estämään tappelua, josta oli vähintään tietoinen.

Tappara vetosi valituksessaan Urheilun oikeusturvalautakunnalle, että epäselvissä näyttötilanteissa asia tulisi ratkaista kurinpitotoimen kohteena olevan eduksi. Seura piti myös erikoisena, että joukkueiden huoltajien välillä ennen ottelua käyty keskustelu oli kelvannut näytöksi päätökseen.

Urheiluturvalautakunnan päätöksen katsoi, että kurinpitopäätös on ollut näytön arviointia koskevien periaatteiden ja oikeusturvalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön sekä kurinpitosääntöjen ja jääkiekon sääntökirjan mukainen.