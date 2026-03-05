



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigan kärkivahdin jatko puhuttaa – käykö NHL:stä kutsu? Kim Saarinen on noussut SM-liigan kärkipaikoille useissa maalivahtitilastoissa. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 05.03.2026 17:33

Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Santtu Manner santtu.manner@mtv.fi

Jääkiekon SM-liigan kärkimaalivahtien joukkoon tiensä raivanneen 19-vuotiaan Kim Saarisen päätös jatkostaan on tällä hetkellä kuuma puheenaihe Hämeenlinnassa. Saarinen pelasi jo viime kaudella puolet HPK:n runkosarjaotteluista, mutta on tällä kaudella onnistunut vakiinnuttamaan ykkösmaalivahdin paikan vahvasti itselleen. Kerhon kasvatti pitää koko Liigan tilastossa kärkipaikkaa päästettyjen maalien keskiarvossa (2,05/ottelu) ja torjuntaprosentin osalta (91,71). Saarinen on onnistunut torjumaan vastustajilta maaliodottamaa pois KooKoon Eetu Randelinin jälkeen toiseksi eniten. – Tämä on ollut hyvä ja nousujohteinen kausi. Varsinkin kaksikymppisten kisojen jälkeen pelit ovat kyllä kulkeneet hyvin ja on tuntunut hyvältä pelata, Saarinen sanoo. Penkkivahtina nuorten MM-kisoissa Saarinen jäi vuodenvaihteessa edelliskisojen tapaan kokonaan ilman peliaikaa nuorten MM-kisoissa, kun valmennusjohto antoi Kiekko-Espoon Petteri Rimpisen kantaa ykkösvahdin viittaa. Tämä saattoi olla HPK:n kannalta jopa hyväksi. Saarinen on ollut kisojen jälkeen entistä paremmassa iskussa. – Kyllä minä luulen, että se on se. On saanut levätä ja vähän mietiskellä asioita, että olisi kiva itsekin pelata. Ja sitten, kun pääsee pelaamaan, se on kiva näyttää, ja sitten se näkyy kentällä, Saarinen vahvistaa.

Kim Saarisen pelissä näkyi selvää piristymistä nuorten MM-kisojen pelaamattomuuden jälkeen. Mikko Lieri / All Over Press

HPK:n päävalmentaja Mikko Manner on havainnut saman.

– Mielestäni Kimillä on ollut vähän kaksijakoinen tämä kausi. Hänhän oli myös viime vuonna osittain erinomainen varsinkin nuorten MM-kisojen jälkeen.

– Tuntui, että nytkin oli hyvä pätkä, sitten oli vähän heikompi pätkä ja nyt, kun tuli kisoista, missä hänelle ei tullut vastuuta pelaamisen muodossa, vaan hän harjoitteli ja näki, niin pelihimot varmasti tietyllä tapaa kasvoivat. Sen jälkeen hän on ollut kyllä erinomainen, Manner kommentoi.

Hämpton vai Seattle?

Saarinen on NHL-seura Seattle Krakenin kolmannen kierroksen varaus kesältä 2024. Nuori suomalaisvahti on tarkasti oikeutensa omistavan seuran tarkkailussa.

Tässä vaiheessa olisi helppo sanoa 19-vuotiaalle, että pelaajakehityksen kannalta olisi järkevää pelata vielä vuosi Suomessa, mutta toisaalta myös lähtö Pohjois-Amerikkaankin saattaa avata kokonaan uuden luvun hänen tarinassaan.

”Hämptonissa” odotetaan nyt kuumeisesti varmuutta Saarisen ensi kauden seurasta.

– Ei ole vielä itselläkään oikein selvyyttä asiasta. Jos täällä jatkuvat pelit, niin sitten jatkuvat, ja olen innoissani siitä. Ja jos lähtö tulee, niin olen todella innoissani myös siitä. Ei se vaikuta itseeni niin paljon. Missä vain pääsen pelaamaan, niin se on parasta, Saarinen sanoo tilanteestaan.

Torjuuko Kim Saarinen ensi kaudella kiekkoja Hämeenlinnassa vai Seattlen organisaatiossa?Tomi Natri /All Over Press

Nimenomaan pelaamaan pääseminen on erityisen tärkeä seikka juuri Saarisen kohdalla.

– Hän on tuollainen kuuluisa ”pelaava maalivahti” eli on peleissä parhaimmillaan, ja varmaan seuraava steppi, jonka haluamme kaikki, on että Kimistä kasvaa Pohjois-Amerikkaan meille suomalaisille hyvä NHL-maalivahti, Manner toteaa.

– Seuraava steppi on sitten nostaa rutiinitasoa yksittäisissä treeneissä, päävalmentaja huomauttaa perään.

HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarssonilla ei vielä tässä kohtaa ole tietoa Saarisen päätöksestä.

– Ei ole lopullista varmuutta siitä. Meillä on aktiivinen keskustelu hänen pelaajaoikeutensa omistavan seuran eli Seattlen kanssa. Katsotaan, mihin se päätyy nyt sitten, mutta tietenkin me näemme hänet mielellään täällä kaupungissa ensi kaudella, Källarsson sanoo.

– Luulen, että niitä alkaa kohta tuossa tulemaan kauden loputtua. Kyllä se varmaan tässä selviää pian, Saarinen kommentoi.

Onko äiti näyttänyt jo vihreää valoa sille, jos poika lähtee maailmalle?

– Kyllä sieltä on tullut vihreää valoa. Jossain kohtaa se on kuitenkin lähdettävä, Saarinen virnistää.

HPK:sta on luvassa lisää tarinaa torstaina pitkässä Tulosruudussa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa kello 22.25 alkaen.