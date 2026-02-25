Tällä kaudella Ruotsissa Skellefteåssa pelaava Lars Bryggman siirtyy ensi kaudeksi TPS-paitaan, uutisoi Expressen-lehti.
33-vuotias Bryggman pelasi kolme edellistä kautta Pelicans-paidassa tehden 158 ottelussa 57+60=117 pistettä. Kaudella 2024–25 hän toimi lahtelaisseuran kapteenina.
Tällä kaudella Bryggman on tehnyt SHL:ssä 40 ottelussa 9+7=16 pistettä. Laitahyökkääjä palasi kasvattajaseuraansa 13 vuoden kierroksen jälkeen.
Expressenin mukaan myös Ilves oli Bryggmanin perässä, mutta TPS vei neuvotteluissa pidemmän korren.