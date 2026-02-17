SM-liigassa pelaavan Vaasan Sportin luottopuolustajan Miika Koiviston kausi on ohi.
Sport tiedotti asiasta maanantai-iltana.
– Koiviston jo useamman viikon pois tositoimista pitänyt vamma pitää hänet sivussa tämän hetkisen tiedon mukaan koko loppukauden, Sport kertoo Instagram-tilillään.
Koivisto on ollut loukkaantuneena vuodenvaihteesta lähtien. Viimeisimmän ottelunsa hän pelasi 27. joulukuuta.
35-vuotias puolustaja on pelannut tällä kaudella 33 ottelua vaasalaisten takalinjoilla tehoin 1+8.
Sportin kausi on ollut vaikea. Joukkue on 50 pelin jälkeen koko sarjan viimeisenä ja ero edellä olevaan Jukureihin on venähtänyt jo 17 pisteeseen.