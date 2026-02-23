SM-liigan sarjataulukossa vastakkaisilla osastoilla vaikuttavat Tappara ja Jukurit pyöräyttivät pelaajakaupan.
Jukureissa kuluvan kauden pelannut ranskalaishyökkääjä Justin Addamo siirtyy loppukaudeksi Tapparaan. Addamo on tehnyt 44 otteluun 6+7=13 pistettä.
Yli satakiloinen ja 198-senttinen Addamo edusti juuri päättyneissä olympialaisissa kotimaataan Ranskaa.
Runkosarjan voitosta ja Suomen mestaruudesta tänä keväänä taisteleva Tappara luopuu vaihdossa hyökkääjä Verneri Ahosesta. Ahonen on pelannut kuluvalla sesongilla jo useampaan otteeseen vuokralla Mikkelissä. Hän solmi samalla Jukureihin sopimuksen kevääseen 2028 asti.
Jukurit on ilmiömäisen alkukauden jälkeen taipunut sarjataulukon häntäpäähän. Seura taistelee paikasta 12 parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin.
Jukurit luopui viikonlopun aikana puolustaja William Worge Kreüsta ja hyökkääjä Thomas Olsenista. Olsen palaa vuokralta takaisin Mikkeliin ensi kaudeksi.