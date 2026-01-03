Pääministeri Petteri Orpo on kertonut kannattavansa sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.
Selvä enemmistö eli 62 prosenttia suomalaisista kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä.
Ajatusta alle 15-vuotiaiden somekiellosta vastustaa noin viidesosa eli 19 prosenttia kyselyn vastaajista. Loput 19 prosenttia eivät osanneet kertoa kantaansa asiaan.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoivat marraskuun lopulla kannattavansa sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.
Orpo kertoi käynnistävänsä selvitystyön sosiaalisen median ikärajan toteuttamisesta.