Sosiaalisen median moguli Mark Zuckerberg puolustaa ensimmäistä kertaa yritystään valamiehistön edessä oikeudessa.

Meta-yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg saapui keskiviikkoaamuna paikallista aikaa todistamaan oikeudenkäyntiin Los Angelesissa, kertovat useat mediat, kuten CNN ja CBC News. Hän vastaa väitteisiin siitä, että hänen sosiaalisen median alustansa ovat vahingoittaneet lapsia ja nuoria.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Zuckerberg puolustaa yritystään valamiehistön edessä.

Metaa ja YouTubea syytetään siitä, että ne ovat tarkoituksella suunnitelleet riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia, jotka saivat nyt 20-vuotiaan naisen koukkuun jo lapsena ja vahingoittivat hänen mielenterveyttään.

Nuoren naisen, jonka hänen asianajajansa nimesi "Kaleyksi", ja hänen äitinsä nostama oikeusjuttu on ensimmäinen yli 1 500 vastaavasta oikeusjutusta, joka on edenneet oikeuskäsittelyyn.

Zuckerberg sanoi oikeudessa katuvansa sitä, että hänen yrityksensä on toiminut niin hitaasti liian nuorien käyttäjien tunnistamisessa Instagram-palvelussa.

Instagramissa jopa 16 tuntia vuorokaudessa

Kaley alkoi käyttää YouTubea 6-vuotiaana ja Instagramia 9-vuotiaana. Kerran hän vietti Instagramissa jopa 16 tuntia yhden päivän aikana.

Kaleyn mukaan sovelluksen riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien myötä hänelle kehittyi ahdistuneisuutta, kehon dysmorfiaa, eli pakonomaista tyytymättömyyttä ulkonäköön, sekä itsemurha-ajatuksia. Hän koki myös kiusaamista ja seksuaalista kiristystä Instagramissa.

Meta-yhtiön edustaja on sanonut, että he ovat vahvasti eri mieltä väitteiden kanssa ja, että Kaleyn mielenterveysongelmat olivat seurausta hänen vaikeasta perhe-elämästään, eivätkä somesta.

Myös Googlen omistama YouTube kiistää kanteen väitteet.

Lopputulos voi vaikuttaa vastaaviin kanteisiin

Meta on korostanut turvallisuusominaisuuksia, kuten vanhempien valvontatyökaluja ja niin kutsuttuja "teini-ikäisten tilejä", joissa on oletusarvoiset yksityisyysasetukset ja sisältörajoitukset alle 18-vuotiaille käyttäjille.

Zuckerbergin odotetaan vastaavan kysymyksiin siitä, mitä Meta on tiennyt alustojensa riskeistä nuorille käyttäjille, ja ovatko turvallisuusominaisuudet riittävät niiden lieventämiseksi.

– Sisäiset asiakirjat osoittavat, että Meta ymmärsi alustojensa nuorille aiheuttamat vaarat. Silti Zuckerberg ja Meta jatkoivat eteenpäin ja valitsivat ominaisuuksia, jotka on suunniteltu pitämään lapset pidempään verkossa, vaikka nämä valinnat asettivat lapset suoraan vaaraan, Kaleyn asianajaja Matthew Bergman sanoi tiistaina antamassaan lausunnossa.

CBS Newsin mukaan oikeudenkäynnin lopputulos voi vaikuttaa siihen, miten tuhannet, samantyyppiset sosiaalisen median jättiläisiä vastaan nostetut kanteet ratkaistaan.

TikTok ja Snapchat olivat alun perin osa oikeudenkäyntiä, mutta ne sopivat asian ennen oikeudenkäynnin alkua.