Koulujen kännykkäkieltoa on ylistetty, mutta osalle oppilaista älylaitteesta luopuminen on ollut vaikeaa.

Espoon Mainingin koulun rehtorina aloittava Suuad Onniselkä kertoo, että yläkoulussa koululaiset ovat myös kehittäneet keinoja kiertää kieltoa. Esimerkkinä hän antaa niin sanotut kahden kännykän oppilaat.

– Oppilaalla on kännykkä, jonka hän voi laittaa kännykkäparkkiin ja sitten hänellä on se oma kännykkä omassa taskussa, joka otetaan ehkä vaivihkaa oppituntien aikana esille, hän kertoo.

Ilmiö on kuitenkin ollut ennakoitua pienempi, ja tilanteet yleensä ratkeavat helposti. Videolla Onniselkä kertoo, miten kakkoskännyköinti on laitettu kuriin.

Koulujen kännykkäkieltoon liittyy vahvasti myös lasten ja nuorten digisuositukset, joissa ohjataan suositeltua ruutuaikaa eri ikäisille ja ehdotetaan, minkä ikäisille älylaitteita varhaimmillaan olisi syytä hankkia.

Onniselkä muistuttaa, että pyrkimyksessä rajoittaa kännyköitä ja niiden käyttöä on haasteensa. Monet nuorten arjessaan käyttämät palvelut ovat nykyään älypuhelinsovelluksia, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla matkakortti on monella kännykkäsovelluksena.