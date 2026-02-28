Keskusteluryhmiin kannattaa liittyä, kunhan pitää mielessä, että kaikki siellä kirjoitettu ei välttämättä ole totta.

Kysymys: Kannattaako sosiaalisen median automerkki tai -mallikohtaisiin keskusteluryhmiin liittyä? Saako sieltä oikeaa tietoa?

Vastaus: Sosiaalinen media on vahvasti läsnä nykyihmisten arjessa. Kukin käyttäjä voi ottaa seurantaan itseään kiinnostavia sisältöjä, ja niitä myös tyrkytetään käyttäjälle jopa pelottavan tarkasti.

Varsinkin sähköautojen yleistyttyä on merkki- ja mallikohtaisia ryhmiä tullut paljon esimerkiksi Facebookiin. Kannustan ehdottomasti liittymään niihin – mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Tällä tarkoitan sitä, että jonkun automallin tai -mallien alkaessa kiinnostaa, on kyseisten autojen merkkikohtaisiin keskusteluryhmiin järkevää liittyä jo siinä vaiheessa – siis huomattavasti ennen ostopäätöksen tekoa.

Suosittelenkin seuraamaan vaikka vuoden verran, mitä itseä kiinnostavasta automallista käyttäjät kirjoittelevat, ennen kuin tekee itse hankintapäätöksen. Näin saa parhaiten kuvan kyseisen automallin ominaisuuksista ja erikoisuuksista kaikkina vuodenaikoina, vaihtelevissa olosuhteissa.

Muista lähdekritiikki

Toki keskusteluja lukiessa on syytä muistaa, että kaikki, mitä näissä ryhmissä kirjoitetaan, ei välttämättä ole totta. Tietynlainen suodatin eli lähdekritiikki pitää siis olla.

Kirjoittajien joukossa saattaa olla huonoa palvelua saanut yksittäinen asiakas, joka on päättänyt mustamaalata tuotteen ja sen jälleenmyynti- tai maahantuontiorganisaation. Vastaavasti ryhmissä tuntuu viihtyvän ihmisiä, jotka ovat ottaneet elämäntehtäväkseen esimerkiksi "sähkövatkaimien" huonouden ylistämisen. Yleensä nämä kirjoittelijat ovat sellaisia, jotka eivät ole koskaan sähköauton kyydissä olleet, saati sellaista ajaneet.

Jos sen sijaan useat käyttäjät raportoivat samankaltaisista ongelmista, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumppujen vioista ja niistä aiheutuneista kalliista korjauskustannuksista, kannattaa asialle antaa painoarvoa ja miettiä, että onko kyseinen automalli nyt sitten kuitenkaan viisas hankinta.

Menneisyys kannattaa selvittää etukäteen

Välillä näissä ryhmissä näkee myös, että käyttäjä hankittuaan auton tekee päivityksen kyseisen auton kuvalla ja etsii edellisiä omistajia ryhmästä kuullakseen auton menneisyydestä.

Käytetyn auton menneisyys on erittäin tärkeää hahmottaa, mutta ihmettelen, miksi tätä kartoitetaan vasta ostopäätöksen jälkeen. Itse olen aina pyrkinyt kontaktoimaan edellisen omistajan jo ennen ostopäätöstä, mikäli olen aiheelliseksi katsonut. Ennakointi on mielestäni tässäkin asiassa järkevää.

Ei korvaa käyttöohjeen lukemista

Monesti auton jo hankkineet kyselevät keskusteluryhmissä asioita, joihin löytyisi vastaus auton käyttöohjeesta. Tällä he paljastavat, että käyttöohje on jäänyt lukematta.

Vaikka kannustankin näihin merkkikohtaisiin keskusteluryhmiin liittymään, haluan samalla muistuttaa, että ryhmän jäsenyys ei korvaa auton käyttöohjeen omakohtaista lukemista. Nykyautoissa on paljon ominaisuuksia, joita saattaa jäädä hyödyntämättä, jos niiden olemassaoloa ei tiedosta – sama pätee mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Kaikkea ei aina hoksaa kysyä – ja vaikka hoksaisikin – ryhmässä saadut vastaukset eivät aina välttämättä ole oikeita.

