Hallitus on päässyt sopuun maahanmuuttajien kotihoidon tuen rajaamisesta, hallituslähteet kertovat STT:lle.
Kotihoidon tuen saamiseksi lapsen toisen vanhemman on pitänyt asua vähintään kolme vuotta EU:ssa, Euroopan talousalueella tai Sveitsissä 16 vuotta täytettyään.
Perussuomalaiset ajoivat mallia, jossa asumisaikarajoitus olisi koskenut lapsen molempia vanhempia. Tästä kuitenkin luovuttiin.
