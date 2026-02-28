Suomalaiset pitävät Yhdysvaltoja tärkeänä, mutta epäluotettavana kumppanina.
Suomalaisten käsitys Yhdysvalloista on selvästi aiempaa kielteisempi, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan kyselystä.
Kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lyhyessä ajassa muuttanut maansa Euroopan ystävästä sen vastustajaksi. Reilu viidesosa on eri mieltä, ja kolme kymmenestä ei ota asiaan kantaa.
Vasemmistoliiton, vihreiden, RKP:n ja SDP:n äänestäjien selvä enemmistö on tästä samaa mieltä, kun taas päähallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa väitteen allekirjoittavia on vähemmän.
Kysely tehtiin lokakuussa, eikä vastauksissa näy esimerkiksi se, olisivatko Trumpin alkuvuonna voimistuneet vaatimukset saada Grönlanti Yhdysvalloille vaikuttaneet vastaajiin. Toisaalta vastauksista heijastuu Evan mukaan se, että käsitykset olivat kielteisiä ennen alkuvuoden uutisotsikoitakin.
– Tulokset viittaavat siihen, että kyse on laajemmasta luottamuksen heikkenemisestä eikä vain hetkellisestä reaktiosta yksittäisiin tapahtumiin, sanoo Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.
Kyselyyn vastasi lokakuussa reilut 2 000 vastaajaa Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.