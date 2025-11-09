



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Somekielto lapsille? Ajatus jakaa mielipiteitä eduskunnan sisällä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenen Heikki Auton mukaan lapset ja nuoret ympäri maailman ovat viime vuosina joutuneet sosiaalisen median myötä osaksi massiivista ihmiskoetta. com.pic. / Markku Ojala / All Over Press Julkaistu 09.11.2025 19:24 MTV UUTISET – STT Tanskan hallitus päätti kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta. Tanskan hallitus kertoi perjantaina päässeensä sopuun lasten somekiellosta. Sosiaalinen media aiotaan kieltää alle 15-vuotiailta, mutta sopu jättää vanhemmille mahdollisuuden sallia lapsilleen sosiaalisen median käyttö 13-vuotiaasta alkaen. Tieto Tanskan somekiellosta herättää vaihtelevia reaktioita Suomen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa. STT:n haastattelemista valiokunnan jäsenistä myönteisimmin Tanskan mallin mukaiseen ikärajaan suhtautuu Heikki Autto (kok.). Auton mukaan lapset ja nuoret ympäri maailman ovat viime vuosina joutuneet osaksi massiivista ihmiskoetta, jossa on testattu sitä, kuinka hyvin lapsen mieli kestää sosiaalisen median riippuvuusalgoritmiin perustuvien alustojen tarjoamaa valtavaa dopamiiniärsyketulvaa. Lue myös: Tanskan hallitus pääsi sopuun alle 15-vuotiaiden somekiellosta Autto muistuttaa, että Tanska ei suinkaan ole ainoa nuorten sosiaalisen median käyttöön puuttunut maa, vaan myös Norja on edennyt asiassa. Pisimmällä asiassa ollaan Australiassa, missä joulukuussa astuu voimaan laki, joka kieltää tietyt sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta käyttäjiltä. Auton mukaan Suomessa on syytä seurata tarkasti somekiellon vaikutuksia Australiassa.





– Suomi ei voi jäädä verrokkimaidensa kelkasta tässä asiassa, vaan asiaan on suhtauduttava vakavasti, Autto sanoo.

"Verrokkimaita seurattava"

Myös liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) pitää tärkeänä, että Suomessa perehdytään tarkasti verrokkimaiden ratkaisuihin.

– Tanskan esimerkkiä ja käytännön toteutusta on seurattava tarkkaan ja mietittävä jatkoaskeleet Suomessa. Ikärajan kiristäminen on kuitenkin vain yksi osa ratkaisua, tarvitaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, jolla ruutuaikaa saadaan vähennettyä, Ovaska kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Samalla kun somealustojen valvontaa on syytä tiukentaa, Ovaska painottaa myös perheiden vastuuta lasten suojelemisessa sosiaalisen median haitallisilta sisällöiltä.

– Jokaisen vanhemman on syytä miettiä, mikä on oikea ikä hankkia lapselle puhelin, mitä sovelluksia puhelimelta löytyy ja kuinka paljon on ruutuaikaa.

Tarkkaan harkittuja algoritmeja

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm (vas.) suhtautuu varauksellisesti ajatukseen siitä, että ikärajojen asettaminen voisi tarjota ratkaisun sosiaalisen median aiheuttamiin ongelmiin.

Hänen mukaansa EU-maiden pitäisi EU-tason sääntelyllä pyrkiä puuttumaan sosiaalisen median algoritmeihin ja sisältöön.

– Sehän on tarkkaan harkittua ja ohjattua, mitä siellä nuorille näkyy ja minkälaiseen sisältöön he pääsevät käsiksi, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan riskinä on, että sosiaalisen median alustojen ikärajojen myötä nuoret saattavat siirtyä toisiin palveluihin, jotka ovat entistäkin huonommin moderoituja.

– Tämä on moninainen ongelma, ja tätä pitää lähestyä monesta suunnasta. Sen takia en lähtisi ensimmäisenä asettamaan ikärajoja, jos niillä ei ole tarvittavaa vaikutusta itse asiaan.

Vahva tunnistautuminen puuttuu

Furuholmin tavoin myös Jani Mäkelä (ps.) suhtautuu varauksellisesti ajatukseen ikärajojen tehokkuudesta.

– Tarkoitus asiassa on varmasti hyvä, mutta tuollainen mekaaninen ikäraja herättää epäilyksiä, että saadaanko sellainen toimimaan vai kierretäänkö sitä jotenkin, Mäkelä sanoo. Hän toivoo vanhemmille enemmän lapsilukon kaltaisia keinoja säädellä lastensa toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Mäkelä kiinnittää huomiota siihen, että sosiaalisen median alustoihin liittyminen ei edellytä vahvaa tunnistautumista, mikä vaikeuttaa olennaisesti ikärajavalvontaa. Heikki Auton mukaan vahvan tunnistautumisen puuttuminen on asia, johon EU-maat voisivat hyvin puuttua EU-tasolla.

– Jos EU päättää, että EU:n alueella pitää olla valmius vahvaan tunnistautumiseen, niin silloinhan somealustojen on se järjestettävä. On päätöksentekijöiden käsissä, että kuinka vahvasti lapsia halutaan suojella, Autto sanoo.