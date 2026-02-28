Näyttelijä Jim Carreyn esiintyminen käynnisti välittömästi huhut plastiikkakirurgiasta ja hurjimmillaan jopa klooneista.
Nykyään yksityisyyttään vaaliva näyttelijä Jim Carrey, 64, teki harvinaisen esiintymisen torstai-iltana Pariisissa César-gaalassa, jossa hänet palkittiin elämäntyöstään.
Fanien huomio keskittyi kuitenkin Carreyn kasvoihin, joita monet pitivät lähes tunnistamattomina.
Muun muassa The Mask – naamio, Truman Show ja Bruce – taivaanlahja -elokuvista tunnettu näyttelijä muistetaan erityisesti ilmeikkäistä hahmoistaan, joten kasvojen muutokset herättivät ihmisissä epäuskoisen reaktion.