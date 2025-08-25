Tutkimuksen karut tulokset: Sosiaalinen media voi heikentää nuorten aikuisten hyvinvointia

Sosiaalinen media on osa arkea, mutta voi myös heikentää nuorten aikuisten hyvinvointia, tuore väitöstutkimus osoittaa.

Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median ongelmallinen käyttö liittyy muun muassa masennusoireisiin, yksinäisyyden kokemuksiin ja matalaan itsetuntoon. Lisäksi ADHD-oireilu voi altistaa ongelmalliselle käytölle.

Ongelmalliselle sosiaalisen median käytölle on ominaista vaikeus hallita omaa käyttöä ja voimakas halu olla jatkuvasti verkossa. Henkilö saattaa tuntea pakonomaista tarvetta käyttää sosiaalista mediaa ja olla siihen poikkeuksellisen kiinnostunut.

Kasvokkaisen vuorovaikutuksen sijaan hän voi suosia verkossa tapahtuvaa kanssakäymistä. Käytön määrä voi vähitellen lisääntyä niin, että se alkaa haitata arjen sujuvuutta,

– Sosiaalinen media voi olla voimavara, mutta se voi myös kuormittaa, jos käyttö karkaa käsistä tai liittyy esimerkiksi negatiivisten tunteiden välttelyyn ja pakenemiseen, sanoo väitöstutkija Krista Hylkilä Oulun yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimukseen osallistui lähes 400 nuorta aikuista, joista noin 14 prosenttia kuului korkean riskin ryhmään, joka ennustaa ongelmallista sosiaalisen median käyttöä. Korkean riskin ryhmässä itsetunto oli matalin ja ADHD-piirteet korostuivat. Suurin osa ryhmästä oli naisia.

Tukea ei aina saatavilla

Väitöstutkimuksen mukaan nuoret aikuiset kaipaavat tukea ja hoitoa ongelmalliseen sosiaalisen median käyttöön, mutta saatavilla olevat palvelut ovat usein riittämättömiä. Erityisesti toivottiin matalan kynnyksen apua ja ammattilaisten parempaa ymmärrystä ilmiöstä.

– Tunnistaminen on avainasemassa. Ongelmaan tulisi suhtautua vakavasti, mutta ilman syyllistämistä, Hylkilä muistuttaa.

Kyseessä on globaali ongelma, sillä Maailman terveysjärjestö WHO on jo vuonna 2015 todennut ongelmallisen sosiaalisen median käytön kansanterveydelliseksi haasteeksi. Arviolta jopa neljännes maailman väestöstä kärsii digimedian haitallisesta käytöstä.