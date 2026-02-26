Ministeri Aldercreutz on tyytyväinen koulujen kännykkäkiellon onnistumiseen.
Hallitus arvioi, onko lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä tarpeen rajoittaa, kertoo opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) MTV Uutisille.
Adlercreutz kertoo olevansa todella iloinen koulujen kännykkäkiellon saamasta positiivisesta palautteesta. Kielto on ollut voimassa puolisen vuotta.
Mahdollisia kännykkäkiellon tiukennustarpeita arvioidaan hänen mukaansa jatkossa.
Opetusministeri pitää kuitenkin hyvänä periaatetta, että koulut päättävät sisäisesti käytännöistään esimerkiksi välituntien osalta, jos sillä päästään toivottuihin tuloksiin.
