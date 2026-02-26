Kännykkäkielto on rauhoittanut kouluja, arvioi valtaosa MTV:n rehtorikyselyyn vastanneista.

Mobiililaitteiden käytön rajoittaminen on parantanut työrauhaa merkittävästi tai jonkin verran, arvioi 73 prosenttia MTV:n rehtorikyselyyn vastaajista. Lisäksi 74 prosenttia vastaajista sanoo, että rajoittaminen on parantanut oppilaiden keskittymiskykyä selvästi tai jonkin verran.

Kyselyyn vastasi 175 rehtoria alakoulusta lukioon.

– Opettajat ja huoltajat sekä oppilaat ovat viestineet, että kielto oppitunneilla on auttanut työrauhan ylläpitämisessä ja niin sanottu turha neuvottelu laitteista on jäänyt pois. Opettajat kiittelevät, että sääntö on selkeä ja sama kaikille, toteaa eräs rehtori.

Kännykkäkielto käytössä valtaosan välitunneilla

Hieman yli puolet vastanneista kertoo kieltäneensä mobiililaitteiden käytön välitunneilla kokonaan.

– Lapset ovat alkaneet leikkiä välituntisin. Aiemmin he etsivät vain mahdollisuuksia käyttää kännykkää salaa. Aiemmin meillä ei oltu määritelty, missä puhelinta säilytetään. Kun puhelin oli taskussa, se häiritsi jatkuvasti keskittymistä, kertoo eräs vastaajista.

Vajaa 50 prosenttia vastanneista kertoo kännykkäkiellon vähentäneen levottomuutta selvästi tai jonkin verran, 8 prosenttia kertoo levottomuuden lisääntyneen jonkin verran tai selvästi ja yli 40 prosenttia kertoo, että muutosta ei ole nähtävissä suuntaan eikä toiseen.

– Kerätään puhelimet aamulla, ensimmäisen tunnin jälkeen opettajat vievät laatikot opettajainhuoneeseen. Ennen päivän viimeistä tuntia opettajat ottavat sen luokan laatikko mukaansa ja oppilaat saavat ne takaisin. Tämä järjestely on toiminut varsin hyvin. Välitunneilla yritetään keksiä erilaisia ohjelmia, kun heillä ei ole puhelimia. Nyt on helpompi keskittyä, sanoo yksi rehtoreista.

Yli 50 prosenttia vastanneista kertoo, että häiriökäyttäytymiseen on tarvinnut puuttua entistä vähemmän, reilut 10 prosenttia sanoo puuttumistarpeen kasvaneen.

Rajausten myötä järjestyksenpitotilanteiden vähentymisistä raportoi yli 50 prosenttia vastanneista, reilut 10 prosenttia kertoo niiden määrän kasvaneen.

Rehtoreista 30 prosenttia kertoo kännykkäkiellon vähentäneen oppilaiden välisiä konflikteja ja vain yksi prosentti kertoo niiden määrän kasvaneen.

– Oppilaat keskustelevat enemmän yhdessä, todella paljon enemmän. Välituntipelit sekä ulko- että sisävälkillä on lisääntynyt reilusti. Oppilaat keskittyvät tunneilla paremmin.

57 prosenttia vastanneista kertoo välituntien olevan entistä toiminnallisempia kännykkäkiellon vuoksi ja yksi prosentti arvioi toiminnallisuuden heikentyneen.

– Yläkoulun yhteinen tekeminen on selkeästi lisääntynyt, erilaiset pihapelit aktivoivat oppilaita välituntisin. Jos aikuisten läsnäoloa voitaisiin vielä lisätä välituntien ajaksi, se vahvistaisi yhteisöllisyyttä entisestään, toteaa yksi vastaajista.

64 prosenttia vastanneista arvioi oppilaiden keskinäisen myönteisen vuorovaikutuksen kohentuneen kännykkäkiellon vuoksi.

– Oppilaat ovat alkaneet keskustella ja tehdä muita asioita kännykkään tuijottamisen sijaan. Kännykkäohjeistusta rikotaan ilahduttava vähän, toteaa eräs rehtori.

