Tanskassa hallitus on päässyt sopuun lasten somekiellosta. Sosiaalinen media aiotaan kieltää alle 15-vuotiailta.
Hallituksen, konservatiivisen kansanpuolueen ja sosiaaliliberaalin Radikaalin Venstren kesken syntynyt sopu jättää kuitenkin vanhemmille mahdollisuuden sallia lasten somekäyttö 13-vuotiaasta alkaen. Digitalisaatiosta vastaavan ministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan tavoitteena kuitenkin on, että 15 vuoden ikärajasta tulee Tanskassa selkeä normi.
Pääministeri Mette Frederiksenin mukaan hallitus kaavailee myös puhelinten kieltämistä kouluissa.