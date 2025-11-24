Kokoomusministerit Petteri Orpo ja Sanni Grahn-Laasonen eivät vähättele sosiaalisen median merkitystä nuorille, vaikka haluavat rajoittaa sen käyttöä alle 15-vuotiailta.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sekä sosiaaliturva- ja tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluavat rajoittaa alle 15-vuotiaden sosiaalisen median käyttöä.

– Runsas somenkäyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin, liikkumattomuuteen ja heikompaan unen laatuun. Haluamme taata lapsille turvallisen kasvuympäristön, Orpo sanoo Kansallisen kokoomuksen tiedotteessa.

Grahn-Laasosen mukaan vapaaehtoiset suositukset eivät enää riitä, eivätkä suuret somejätit ole kyenneet suojelemaan lapsia.

– Sosiaalinen media altistaa liialliselle ruutuajalle ja lapsen turvallisen kasvun kannalta vahingolliselle sisällölle, joka voi liittyä esimerkiksi varhaisiin ulkonäköpaineisiin, syömishäiriöihin ja seksuaaliseen häirintään. Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tavoin ryhtyä toimiin ja rajoittaa somen käyttöä alle 15-vuotiailta lapsilta. Se auttaa myös perheitä, kun linja on yhteinen, Grahn-Laasonen toteaa.

"Kännykkäkielto kouluissa ei ratkaise vapaa-ajan haittoja"

Muissa Pohjoismaissa valmistellaan jo rajoituksia sosiaalisen median käyttöä varten. Lisäksi Australia on säätänyt ensimmäisenä maana somekiellon lapsille ja nuorille.