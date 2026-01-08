Trump on väittänyt, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa, mutta Venezuelan väliaikaishallinto on kiistänyt tämän.

Yhdysvaltain hallinto on sanonut, että se sanelee Venezuelan väliaikaishallinnon päätökset sekä hallinnoi maan öljyn myyntiä ennalta määräämättömän ajan.

Suomen aikaa torstain vastaisena yönä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Venezuela ostaa öljyn myynnistä saatavilla tuotoilla yhdysvaltalaisia tuotteita.

Trump sanoi aiemmin, että Venezuela toimittaa Yhdysvaltoihin 30–50 miljoonaa barrelia öljyä. Trumpin mukaan myyntituotot näistä käytettäisiin yhdysvaltalaisten ja venezuelalaisten hyväksi.

Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantain vastaisena yönä, ja Trump on väittänyt tämän jälkeen, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan Yhdysvalloilla on täysi vaikutusvalta Venezuelan väliaikaishallintoon ja Yhdysvallat sanelee sen päätökset.

Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nimetty Delcy Rodriguez vakuutti tiistaina, ettei mikään ulkomainen taho hallitse Venezuelaa. Ennen hyökkäystä varapresidenttinä toimineen Rodriguezin mukaan maata johtaa Venezuelan hallitus.

Trump kutsui Kolumbian Petron vierailulle

Hyökkäyksensä yhteydessä Yhdysvallat sieppasi Venezuelaa itsevaltaisesti johtaneen presidentti Nicolas Maduron sekä hänen vaimonsa.

Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. New Yorkissa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä Maduro kiisti syyllistyneensä rikoksiin.

Hyökkäyksen jälkimainingeissa Trump on uhitellut myös muun muassa Kolumbian presidentin Gustavo Petron suuntaan ja sanonut, että tämän tulisi olla varovainen.

Keskiviikkona Yhdysvaltain aikaa Trumpin sävy oli muuttunut verrattuna hänen aiempiin ulostuloihinsa. Yhdysvaltalaispresidentti kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että hän oli kutsunut Petron vierailulle Valkoiseen taloon.

Trump kertoi puhuneensa Petron kanssa puhelimessa ja sanoi järjestävänsä kaksikon välille tapaamista.

– (Petro) soitti selittääkseen huumetilannetta ja muita erimielisyyksiä, joita meillä on ollut, Trump sanoi päivityksessään.

– Arvostin hänen soittoaan ja sävyään ja odotan innolla hänen tapaamista lähitulevaisuudessa, Trump lisäsi.

Trumpin mukaan tapaaminen järjestetään Valkoisessa talossa.