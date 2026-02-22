Venezuelassa yli 200 poliittista vankia on aloittanut syömälakon sen jälkeen, kun maan parlamentti hyväksyi torstaina yksimielisesti armahduslain. Asiasta kertoivat sunnuntaina vankien omaiset uutistoimisto AFP:lle.
Mielenilmaus alkoi perjantaina maan pääkaupungissa Caracasissa sijaitsevassa vankilassa. Syömälakossa olevien vankien mukaan armahduslaki sivuuttaa monet poliittisista vangeista.
Armahduslain nojalla voidaan vapauttaa satoja poliittisia vankeja, joita on vangittu syytettyinä hallinnon arvostelemisesta viime vuosikymmeninä.
Yli 1500 poliittista vankia on hakenut armahdusta tuoreen lain nojalla. Lauantaina kerrottiin, että lähes 400 vankia oltaisiin armahtamassa.
Armahduslakia on kritisoitu siitä, että maan hallinto voisi käyttää lakia armahtaakseen liittolaisiaan ja evätäkseen valikoivasti vapauden todellisilta mielipidevangeilta.