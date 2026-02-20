Venezuelan väliaikainen presidentti on ajanut lakia Yhdysvaltain painostuksen alaisena.

Venezuelan parlamentti on hyväksynyt yksimielisesti kauan odotetun armahduslain. Kyseinen laki voi vapauttaa satoja poliittisia vankeja, joita on vangittu hallinnon arvostelijoina viime vuosikymmeninä.



Laki ei kuitenkaan mahdollista armahdusta ihmisille, joita on syytetty tai jotka on tuomittu sotilaallisten toimien edistämisestä maata vastaan. Lain ulkopuolelle voisi jäädä muun muassa oppositiojohtaja Maria Corina Machado.



Lakiesitys etenee nyt maan väliaikaisen presidentin Delcy Rodriguezin pöydälle, joka on ajanut lakia Yhdysvaltain painostuksesta.