Yhdysvaltain keskuspankki Fed aloitti tiistaina kaksipäiväisen kokouksen, jonka päätteeksi se antaa ohjauskorkopäätöksensä. Fedin odotetaan antavan päätöksensä tänään.
Asiantuntijat ovat ennakoineet, ettei Fed laske korkoa.
Fed laski joulukuussa ohjauskorkoa kolmannen kerran vuoden 2025 aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa lisää.
Presidentti on painostanut erityisesti Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia saadakseen Fedin laskemaan ohjauskorkoa nopeammin kuin keskuspankki on tehnyt. Yhdysvaltain presidentti ei voi suoraan vaikuttaa itsenäisen Fedin päätöksiin.