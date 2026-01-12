Fedin pääjohtaja Jerome Powellin saama syyte ei vielä aiheuttanut vahvaa markkinareaktiota, mutta jossain kohtaa voi olla edessä isompia ongelmia, sanoo päästrategi Lippo Suominen OP Pohjolasta.

Sunnuntai-iltana tullut tieto Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powelliin kohdistuvasta rikostutkinnasta ei ainakaan heti aiheuttanut voimakasta reaktiota osakemarkkinoilla, mutta kulta ja hopea ampaisivat uuteen ennätykseen.

Etenkin kultaa pidetään turvasatamana tilanteessa, jossa epävarmuus on kasvamassa.

Markkinoilla nähtiin korkeintaan prosentin laskuja Yhdysvaltain keskeisissä osakeindekseissä. Sen sijaan luottokorttiyhtiöiden, kuten Visan, Mastercardin ja American Expressin osakekurssit putosivat pörssin avautuessa 2–5 prosentilla.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti painostanut Powellia ja keskuspankkia laskemaan ohjauskorkoja, vaikka keskuspankki on perinteisesti tehnyt rahapolitiikkaa itsenäisesti.

Analyytikko: Powell ei ole taipunut painostukseen

Powell kertoi itse, että häneen kohdistuu rikostutkinta, joka liittyy keskuspankin päärakennuksen miljardeja dollareita maksaviin korjaustöihin ja hänen senaatille antamiinsa lausuntoihin. Pääjohtajan mukaan syytteet ovat vain keino painostaa häntä laskemaan korkoja.

Trump kiisti itse sunnuntaina, että olisi tietoinen syytteistä.

– Poikkeuksellista tässä oli se, että Powell antoi virallisen lausunnon, jossa hän ilmoitti, että tässä ei ole kysymys mistään [senaatille annetuista] lausunnosta tai kustannuksista, vaan tämä on tapa, jolla hallinto haluaa painostaa keskuspankkia, ja sehän tässä on todella hälyttävää, sanoo päästrategi OP Pohjolasta.