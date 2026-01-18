Liiketoiminta ja kehitys

Venäjä on iskenyt pitkin talvea Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja se on saanut ympäri maata laajoja sähkökatkoja. Samalla Ukrainaa piinaavat kovat pakkaset, ja katkojen vuoksi lämmitystä on ollut vaikeaa järjestää asuntoihin.

Tavoite on tiedustelun mukaan selkeä: Katkaista ukrainalaisilta kokonaan lämpö ja sähkö, sotilastiedustelu varoittaa .

"Se olisi erittäin vaarallinen tilanne"

Ydinenergia on Ukrainalle tällä hetkellä tärkeä energialähde, ja sähköjen irrottaminen voimaloista voisi tuoda mukanaan aivan uudenlaisen ja hyvin vakavan ongelman.