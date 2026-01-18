Venäjä pyrkii irrottamaan Ukrainan ydinvoimalat sähköverkosta.
Ukrainalaismedia Kyiv Independent kertoo Ukrainan sotilastiedustelun tietoihin perustuen, että Venäjä suunnittelee iskuja sähkönjakeluasemiin, jotka on kytketty Ukrainan kolmeen isoon toiminnassa olevaan ydinvoimalaan.
Tavoite on tiedustelun mukaan selkeä: Katkaista ukrainalaisilta kokonaan lämpö ja sähkö, sotilastiedustelu varoittaa.
Sotilastiedustelun mukaan isku on osa Venäjän strategiaa, joka pyrkii "pakottamaan Ukrainan hyväksymään sodan lopettamiseksi kestämättömiä antautumiskeinoja".
Venäjä on iskenyt pitkin talvea Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja se on saanut ympäri maata laajoja sähkökatkoja. Samalla Ukrainaa piinaavat kovat pakkaset, ja katkojen vuoksi lämmitystä on ollut vaikeaa järjestää asuntoihin.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi on julistanut maahan energiasektorille hätätilan.