Joensuun Kiekko-Pojat yllätti Helsingin Jokerit jääkiekon Mestiksen puolivälieräsarjan toisessa ottelussa.
Jokerit murjoi maanantaina Mestiksen puolivälieräavauksessa Joensuun Kiekko-Pojat Helsingissä 6–0. Tänään keskiviikkona joensuulaiset onnistuivat kuitenkin jymy-yllätyksessä ja tasoittivat sarjan 1–0-kotivoitolla.
Ottelun ainokaisen kihautti toisessa erässä ylivoimalla Julius Janhonen.
Jokerit voitti Mestiksen runkosarjan näytöstyyliin. JoKP kairasi viimeisen pudotuspelipaikan kahdeksannella sijalla. Puolivälieräsarja on kuitenkin nyt 1–1.
Juho Ahopelto piti JoKP:n maalin puhtaana torjuttuaan kaikki 23 laukausta. Jokerien Veivi Vehviläiselle kirjattiin 16 torjuntaa.
JoKP mielii SM-liigaan Jokerien tavoin. Se ajautui kuitenkin kauden puolivälissä hurjaan tappiokierteeseen ja hävisi runkosarjan viimeisistä 24 ottelustaan peräti 20.
Ottelusarja jatkuu ylihuomenna perjantaina Helsingissä. Välieräpaikkaan vaaditaan neljä kiinnitystä.