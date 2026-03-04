Salatut elämät -sarjassa koittaa Kristianin odotettu mallikeikka.

Salatut elämät -sarjassa Kristian on jännittänyt isoa mallikeikkansa. Kallekin huolestui tämän rajusta treenaamisesta. Ennen keikkaa hän kieltäytyi myös Danielan tarjoamasta aamiaisesta.

Torstaina nähtävässä jaksossa Kristian tekee vielä viime hetken treenejä ennen mallikeikkaa. Hän myös kieltäytyy syömästä ja vetoaa hermoihinsa.

Kristian helpottuu, kun hän suoriutuu hyvin ensimmäisestä catwalk-kävelystään. Kristianin itsevarmuus kasvaa, kun muotisuunnittelija kehuu häntä. Pian tapahtuu kuitenkin jotain yllättävää...

Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.