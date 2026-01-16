Venäjä on tehnyt viime aikoina mittavia ilmaiskuja Ukrainan energiarakenteisiin. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on julistanut Ukrainaan energiahätätilan.
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa sadat rakennukset ovat yhä ilman lämmitystä kovien pakkasten jatkuessa. Osalla sähköt pelittävät muutaman tunnin päivässä. Pääkaupunkiin on pystytetty 1 200 telttaa, joissa voi lämmitellä ja ladata laitteitaan.
Kiovalaiset lataavat puhelimia ja lämmittelevät teltoissa laajojen sähkökatkojen jatkuessa./All Over Press
Koko maassa sähköntuotanto kattaa tällä hetkellä presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan noin 60 prosenttia sähköntarpeesta.
Tällä viikolla Ukrainan energiaministerin virassa aloittaneen Denys Shmyhalin mukaan maassa ei ole yhtäkään sähkölaitosta, johon Venäjä ei olisi iskenyt.
Lue myös: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ylittänyt melkoisen rajapyykin
SBU: Rikos ihmisyyttä vastaan
Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) mukaan Venäjän sadat iskut energiajärjestelmiin viime kuukausina on rikos ihmisyyttä vastaan. Ihmisoikeusjärjestöt kuvaavat energiapulaa kriisiksi kriisin keskellä.
– Arvaamattomat sähkökatkot häiritsevät vedenjakelua, terveydenhuoltoa, joukkoliikennettä ja viestintäverkkoja, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten liiton Ukrainan-delegaation varajohtaja Jaime Wah kertoo.
Wahin mukaan suurimmassa vaarassa ovat vanhukset, lapset, vammaiset ja kroonisesti sairaat ihmiset.
Ukraina toivoo tapaamista Sveitsissä
Kovimmat tarpeet ovat kuitenkin yhä turvatakuissa, joita pyöritellään taas lähipäivinä Ukrainan ja Yhdysvaltojen kesken Yhdysvalloissa. Zelenskyi kertoi aiemmin tänään Ukrainan valtuuskunnan olevan matkalla Yhdysvaltoihin.
– Toivomme saavamme selvyyttä osaltamme valmistelemiin sopimuksiin amerikkalaisten kanssa sekä Venäjän suhtautumisesta diplomaattisiin ponnisteluihin, Zelenskyi sanoi.
Lue lisää: Zelenskyi: Ukrainalaisneuvottelijoita matkalla Yhdysvaltoihin
Trumpin mukaan rauhanneuvottelujen suurin jarru on nyt Zelenskyi, eikä syytös enteile hyvää ensi viikon Maailman talousfoorumiin Sveitsin Davosiin, jonka yhteyteen Ukraina on pyytänyt myös Trumpin ja Zelenskyin tapaamista kasvokkain.
Maailman talousfoorumiin vuosikokoukseen osallistuu lähes 3 000 osanottajaa miltei 130 maasta. Osallistujien joukossa noin 60 valtion- ja hallitusten päämiestä sekä muita poliittisia päättäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita, järjestöjen edustajia sekä talous- ja kulttuurivaikuttajia.