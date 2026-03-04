Kun portit Linnanmäelle eivät enää aukea ilmaiseksi, moni lapsi ja nuori jää niiden ulkopuolelle, arvioivat monet MTV:lle asiaa kommentoineet kansalaiset.

Linnanmäki kertoi tänään keskiviikkona, että tulevalla kaudella huvipuistoon ei pääse enää ilmaiseksi.

Huvipuistoalueelle Helsinkiin täytyy jatkossa ostaa joko ranneke, laitelippu tai uusi viiden euron hintainen Aluehupi-lippu.

MTV Uutiset sai uutisen julkaisun jälkeen useita viestejä ihmisiltä, joita pääsymaksu surettaa ja kirpaisee.

Yksi heistä on runsaasti tukea arjessa tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä nainen. Hän ei halua nimeään julki.

Moni päivätoiminnan asiakkaista käyttää naisen mukaan pyörätuolia ja heillä on kehitysvamma tai moniaistinen vamma.

– Linnanmäen alueen maksuttomuus on ollut meille todella tärkeä asia jo vuosia. Meidän asiakkaamme eivät käy huvipuistolaitteissa, heille Linnanmäki on ennen kaikkea tunnelman, äänten, tuoksujen ja värien aistimista, nainen kertoo MTV Uutisille.

Linnanmäki on ollut naisen mukaan yksi harvoista paikoista, jonne on voinut tehdä lyhyen retken päivätoiminnasta ilman kustannuksia – jopa useamman kerran kesässä.

Vastaisuudessa asiakkaat jäävät hänen mukaansa luultavasti tätä kokemusta paitsi, koska asiakkaiden omaa rahaa ei voi käyttää toimintaan ja yksiköiden budjetit ovat muutenkin erittäin tiukkoja.

– Viisi euroa kuulostaa pieneltä summalta, mutta se muuttuu nopeasti merkittäväksi kuluksi, kun asiakkaita on useita kymmeniä.



Naisen mukaan on vaikea ymmärtää päätöstä erityisesti niiden ihmisten näkökulmasta, joilla on muutenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet osallistua kaupungin yhteisiin kokemuksiin.

– Maksuton Linnanmäki on ollut yksi harvoista paikoista, jossa he ovat voineet olla mukana muiden ihmisten joukossa aidosti yhdenvertaisesti.

Pääsymaksurahoilla kokemuksia kaikille?

Nainen toivoo Linnanmäen pääsymaksuun jouston varaa niin, että vaikkapa pyörätuolilla liikkuvat vammaiset tai liikuntarajoitteiset pääsisivät sisään ilmaiseksi. Tai että huvipuistoon pääsisi ilman maksua esimerkiksi puoleksi tunniksi tai tunniksi.

– Meillä ei välttämättä ole edes mahdollisuutta olla pidempään, koska myös matkoihin menee paljon aikaa. Viisi euroa on siihenkin nähden iso raha.

Hän ehdottaa Lasten päivän säätiölle myös erityisryhmille räätälöityjä kokemuksia.

– Esimerkiksi meidän asiakkaamme ovat niin vaikeasti vammaisia, että emme välttämättä tiedä, mitä he aistivat. Lääkärikään eivät voi luotettavasti arvioida sitä, kuinka hyvin he kuulevat, näkevät, maistavat tai kokevat. Linnanmäki voisi kehittää palveluita ja osallistavaa ohjelmaa myös tällaisille asiakasryhmille.

Työtapaturmassa loukkaantunut Tony ei pääse laitteisiin

Myös porvoolainen Tony Blomqvist pitää Linnanmäen pääsymaksua järjettömänä ideana.

– En itse pääse tai uskalla mennä työtapaturman takia mihinkään laitteeseen. Kaksi alinta selkänikamaa on murtunut rekkahommissa eikä leikkaus ole mahdollinen, joten on liian riskialtista mennä mihinkään vekottimeen, etten mahdollisesti kävelisi enää koskaan, Blomqvist kirjoittaa viestissään.

Silti Linnanmäellä on ollut kesällä mukava käydä.



– Se että pääsisin katsomaan edes muiden hauskanpitoa ja tuomaan rahani vaikka ravintolaan, taikka voisin mennä pelisaliin pelaamaan flipperiä tai edes jotain muuta kuin olla laitteissa, mutta nyt jo alueelle pääsemisestä ruvetaan rahastamaan, hän harmittelee.

Blomqvist uskoo, että jokainen alueella oleva kuluttaa vähintään viisi euroa.

– Voisin väittää, että monet ovat kuluttaneet ainakin kuusinkertaisen määrän ruokaan ja juotavaan, ehkä kolikkopeleihin tai pick-and-win-peleihin sekä hattaraan ja onnenpyöriin.

– Mielestäni tämä uudistus sisäänpääsymaksusta menee jo ahneuden puolelle. Kas kun eivät peri vielä paria euroa siitä, että käyttää vessaa. Minun osaltani Lintsit on Lintsattu, ohi, finito, over.

Herkkurahatkin jäävät Linnanmäeltä saamatta

MTV:lle viestinyt Raija Hynönen pitää päätöstä kurjana ja lyhytnäköisenä.

Hynönenkin huomauttaa, että moni menee Linnanmäellä vain syömään tai herkuttelemaan.

– Nyt jää kaikki tämä raha heiltä saamatta. Eihän sitä ravintolaankaan makseta sisäänpääsyä! Ja entäs ne, jotka ovat vain lapsille tai nuorille "saattajina"? Miksi heiltä peritään maksu, kun jo lapsille hankittu rannekkeet.

– Todella vaikea ymmärtää. Varsinkin näin vanhempana Lintsi on ollut aina mukava paikka käydä kävelyllä; viettää aikaa ja katsella ihmisten iloa, kun itse ei enää härveleihin useinkaan tule mentyä. Mutta nyt: hyvää päivää – kyllä taas tyhmä päätös.