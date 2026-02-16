Ukrainan iskuaalto ylettyi Moskovan alueelle saakka, Venäjä sanoo.

Venäjä sanoo torjuneensa 345 droonia kuluneen 24 tunnin aikana. Asiasta kertoo maan puolustusministeriö.

Tiedossa ei ole, moniko ukrainalaisdrooni aiheutti tuhoja, eikä Ukraina ole kommentoinut esimerkiksi käytettyjen droonien määrää.

Pelkästään Ukrainan pohjoispuolella sijaitsevalla Venäjän Branskin alueella on torjuttu 229 ukrainalaisdroonia, sanoo alueen kuvernööri Alexander Bogomaz Venäjän valtion uutistoimisto Ifax uutistoimisto Reutersin mukaan.

Bogomaz kuvaili Tassin mukaan hyökkäystä "massiivisimmaksi" koko sodan aikana. "Tuhoisan" iskun kerrotaan vaurioittaneen energiainfrastruktuuria.

Sunnuntaina Venäjän pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin sanoi maan ilmapuolustuksen ampuneen 18 droonia alas Moskovan alueella.

Niin ikään sunnuntaina Ukraina iski Krasnodarin alueella sijaitsevaan Tamanin Mustanmeren satamaan. Venäläisviranomaisten mukaan hyökkäys vaurioitti varastoja ja terminaaleja.

Viime vuoden ja alkuvuoden aikana Ukraina on keskittynyt iskemään ennen kaikkea Venäjän kykyyn tuottaa, jalostaa ja kuljettaa öljyä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut näitä iskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".

Lauantaina Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU puolestaan väitti Ukrainan tuhonneen jo puolet Venäjän kaikista Pantsir-ilmapuolustusjärjestelmistä.

Mediat eivät ole pystyneet vahvistamaan sen enempää Ukrainan kuin Venäjänkään väitteitä ilmaiskujen yksityiskohdista.

Siviilitappiot nousseet

Venäjän ja Ukrainan välinen ilmasota on kiihtynyt viimeisen vuoden aikana.

Venäjä on toistuvasti tehnyt valtavia ohjus- ja drooni-iskuja ukrainalaisiin kaupunkeihin ja sähkö- sekä lämmitysinfrastruktuuriin.

Venäjän iskut ovat olleet tuhoisia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan pääkaupunki Kiovassa on päivittäin sähköä vain 4–6 tuntia, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Post.

Venäjä on myös aikaisempina talvina tehnyt vastaavanlaisia ilmaiskuja, mutta tulokset eivät ole olleet yhtä tuhoisia.

Venäjän ilmaiskujen lisääntynyt teho on ainakin osittain seurausta Ukrainan heikentyneestä ilmapuolustuksesta, jolla kerrotaan toistuvasti olevan pulaa ammuksista. Erityisesti ohjusten torjumisesta on tullut Ukrainalla yhä vaikeampaa.

Ukrainalaisten siviilitappiot puolestaan kasvoivat viime vuonna 26 prosentilla, kertoo Action on Armed Violence -järjestö brittilehti Guardianin mukaan.