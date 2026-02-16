Ukraina on vallannut viime viikolla alueitaan venäläisiltä nopeammin kuin yli kahteen vuoteen.

Ukraina valtasi viime viikolla alueitaan venäläisiltä nopeammin kuin kertaakaan 2,5 vuoteen. Asia selviää uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu ajatushautomo ISW:n dataan.

Ukraina valtasi keskiviikon ja sunnuntain välillä takaisin yhteensä hieman yli 200 neliökilometriä, eli lähes Helsingin kokoisen alueen. Takaisin vallattu alue vastaa pinta-alaltaan sitä, minkä Venäjä onnistui valloittamaan koko joulukuun aikana.

Ukraina on edennyt nopeimmin sitten vuoden 2023 kesäkuussa tehdyn vastahyökkäyksen. Ukrainan menestyksen taustalla katsotaan olevan se, että venäläisjoukoilta on estetty Starlink-yhteydet.

– Nämä Ukrainan vastahyökkäykset todennäköisesti käyttävät hyväkseen viimeaikaista venäläisjoukkojen Starlink-estoa, joka venäläisten sotilasbloggarien mukaan aiheuttaa kommunikaatio- ja komentoketjukatkoksia taistelukentällä, arvioi ISW.

ISW seuraa Ukrainan rintamatilannetta yhdessä Critical Threats Project -ajatushautomon kanssa.

Starlink käänsi Venäjän sotaonnen

Sotilastarkkailijat havaitsivat 5. helmikuuta, että venäläisjoukkojen rintamalla käyttämissä Starlink-antenneissa esiintyi häirintää.

Tätä oli edeltänyt Starlink-satelliittiyhteyttä tarjoavan SpaceX-yhtiön omistajan ja toimitusjohtajan Elon Muskin ilmoitus, että yhtiö oli ottanut askeleita estääkseen Venäjää käyttämästä sen teknologiaa.

Ukrainan mukaan venäläisdroonit ovat käyttäneet Starlink-yhteyksiä kiertääkseen Ukrainan tekemää häirintää.

Venäjän arvellaan vuorostaan onnistuneen valtaamaan alueita ainoastaan yhtenä päivänä sen jälkeen, kun Starlink-yhteydet suljettiin.

Ukrainan takaisin valtaamat alueet sijaitsevat enimmäkseen noin 80 kilometriä Zaporizhzhjan kaupungista itään alueella, jossa venäläiset olivat aiemmin edenneet merkittävästi.

Helmikuun puolenvälin tienoilla Venäjä hallitsi täysin tai osittain noin 19,5:tä prosenttia Ukrainan pinta-alasta. Vuotta aiemmin osuus oli 18,6 prosenttia.

Ukrainan pinta-alasta noin seitsemän prosenttia oli Venäjän hallussa jo ennen vuoden 2022 suurhyökkäystä, sisältäen Krimin niemimaan sekä osan Donbasin alueesta.

Zelenskyi varoittaa Venäjän suurhyökkäyksestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti maanantaina Venäjän mahdollisesta suurhyökkäyksestä.



Zelenskyi viittasi tiedustelutietoihin, ja on määrännyt maan sotilasjohdon ryhtymään lisätoimiin hyökkäyksen varalta. Myös valtion energiayhtiön johto on ohjeistettu.



Varoitus tuli vain päivä ennen uutta rauhanneuvottelukierrosta Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä.



Venäjä on tähän asti pysynyt tiukasti kannassaan, jonka mukaan Ukrainan tulisi luovuttaa sille alueitaan – erityisesti Itä-Ukrainan Donbas.