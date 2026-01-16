Suomi on toimittanut jo yhteensä yli kolmen miljardin euron edestä puolustusmateriaalia Ukrainaan.

Suomi lähettää Ukrainaan uuden puolustustarvikeapupaketin, jonka arvo on noin 98 miljoonaa euroa, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 31:s Suomen Ukrainalle toimittama aseapupaketti.

Tähän mennessä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,1 miljardin euron arvosta.

Puolustusministeriö ei kerro tarkemmin paketin sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta operatiivisista syistä. Tarkoituksena on myös taata, että apu saadaan turvallisesti perille Ukrainaan, tiedotteessa kerrotaan.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan apupaketti auttaa vastaamaan Ukrainan tämän hetken kaikkein kriittisimpiin tarpeisiin.

– Myös hankintaohjelma Ukrainan tueksi kotimaiselta puolustusteollisuudelta etenee tänä vuonna suunnitellun mukaisesti. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista puolustusmateriaalilla, koska se on tehokkain tapa edistää oikeudenmukaisen rauhan syntymistä, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

EU-mailta 90 miljardin lisärahoitus

Joulukuussa EU-maat päättivät huippukokouksessaan ottaa 90 miljardin euron yhteisen lainan, jolla taataan Ukrainan taloudellinen tuki vuosille 2026–2027. Laina taataan EU-budjetista, ja sitä on tarkoitus alkaa maksaa Ukrainalle huhtikuusta alkaen.



Myös Suomi osallistuu lainaan. EU-maista ainoastaan Unkari, Tshekki ja Slovakia eivät osallistu lainaan.



Lainasta noin 60 miljardia on tarkoitus suunnata puolustukseen. Muun muassa Ranska on halunnut, että puolustushankinnat tehtäisiin ennen kaikkea eurooppalaisilta markkinoilta.



EU-mailta saatava laina on Ukrainalle tärkeä, sillä maan varat ovat palamassa loppuun kevään aikana.