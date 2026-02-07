Sotilaskoneita hälytettiin lauantaiaamuna ilmaan Puolassa. Operaatio on päättynyt.
Puola hälytti aamulla jälleen sotilaskoneita ilmaan Venäjän Ukrainan ilmatilassa tekemien iskujen vuoksi. Operaatio on nyt ohi.
Nato-maiden operaatio Puolan ilmatilassa on päättynyt. Puolan ilmatilan loukkauksia ei tapahtunut.
Ilmatila suljettiin aamulla
FlighRadar24-lentoseurantapalvelun mukaan Kaakkois-Puolassa lähellä Ukrainan rajaa ilmassa oli lauantaina aamulla kaksi Naton sotilaskonetta eikä ollenkaan matkustajalentokoneita.
Palvelu kertoi X:ssä, että Puolan kaakkoisosien ilmatila suljettiin sotilastoiminnan vuoksi varhain lauantaina. Lentoliikenteelle annettiin varoitus Lublinin lentoaseman sulkemisesta "valtion turvallisuuteen liittyvän ennalta suunnittelemattoman sotilastoiminnan" vuoksi.
Puolan asevoimien mukaan operaatiossa on kyse ennaltaehkäisevästä toiminnasta, eikä Puolan ilmatilan loukkauksista ole raportoitu.
Ukrainan sodan aikana Puola on hälyttänyt hävittäjiään useita kertoja Venäjän droonien vuoksi.
Venäjä iski laajasti Ukrainaan
Lauantain vastaisena yönä Venäjä iski jälleen laajasti Ukrainaan myös maan länsiosissa, kertoo Kyiv Independent. Ukrainan valtiollisen sähköverkkoyhtiö Ukrenergon mukaan energiainfrastruktuuriin kohdistetut iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja suurimmassa osassa maata.
Ukrenergo luonnehtii Venäjän öistä hyökkäystä "massiiviseksi".
Ukrainan ilmavoimat raportoi droonitoiminnasta aamuyöstä, ja drooneja havaittiin ainakin Lvivin alueella Länsi-Ukrainassa.
Aiempien sotavuosien tapaan Venäjä on kohdistanut Ukrainan sähkö- ja lämmitysverkkoon tänä talvena ankaria hyökkäyksiä, mikä on tehnyt tavallisten ukrainalaisten elämästä vaikeaa pakkassäällä.
Yksin pääkaupunki Kiovassa sadattuhannet ihmiset ovat joutuneet selviytymään ilman sähköä ja lämmitystä pakkassäillä, kertoo DW.
Voimalaa korjataan kaksi kuukautta
Osa energiainfrastruktuurin vaurioista on vaikeita korjata. Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoi torstaina, että iskussa vaurioituneen lämpövoimalan korjaamiseen voi mennä kaksi kuukautta.
Tehdas tuotti lämmityksen yli tuhannelle asuinkerrostalolle Kiovassa.
Ukraina ja Venäjä ovat tavanneet Yhdysvaltojen kanssa kahteen otteeseen Abu Dhabissa neuvotteluissa, jotka tähtäävät pian neljä vuotta täyttävän laajan sodan lopettamiseen.
Neuvottelut ovat kompastelleet Donbasin alueluovutukseen, jota koskevasta vaatimuksestaan Venäjä ei ole suostunut joustamaan.
Torstaina Venäjä ja Ukraina sopivat satojen vankien vaihdosta. Kyseessä oli ensimmäinen vankienvaihto osapuolten välillä viiteen kuukauteen.