Trump jatkoi Natoa kritisoivia kommenttejaan.

Muiden kuin Yhdysvaltojen joukot "pysyivät vähän kauempana" taisteluista Afganistanissa, väittää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump Fox Newsille antamassaan haastattelussa torstaina. Asiasta uutisoi myös muun yhdysvaltalaismedia CNN.

Davosissa pitämässään pitkässä puheessaan Trump sanoi Yhdysvaltojen saavan hyvin vähän Natolta.

Trump myös epäili, etteivät Nato-liittolaiset välttämättä tulisi Yhdysvaltojen avuksi, jos sitä vastaan hyökättäisiin.

– Emme ole koskaan tarvinneet heitä. Emme ole koskaan oikein pyytäneet heiltä mitään. He sanovat lähettäneensä joitain sotilaita Afganistaniin. Ja he lähettivät, mutta he pysyivät vähän kauempana eturintamasta, Trump väitti.

Britanniassa tyrmistyttiin

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi Trumpin Afganistan-kommenttien olevan "loukkaavia ja suoraan sanottuna kuvottavia".

– En ole yllättynyt, että kommentit ovat aiheuttaneet niin paljon kipua kuolleiden tai haavoittuneiden rakkaille, Starmer sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trumpin lausunto on kieltämättä erikoinen, sillä Yhdysvallat on ainoa valtio, joka on vedonnut Naton ytimessä olevaan 5. artiklaan ja näin käytännössä pyytänyt liittolaisiaan apuun.

Yhdysvallat vetosi Naton 5. artiklaan syyskuun 2001 terroristihyökkäysten jälkeen. Tuolloin lukuisat Nato-maat ja muut valtiot taistelivat Yhdysvaltojen rinnalla Afganistanissa kaksi vuosikymmentä.

Myös suomalaisia osallistui Afganistanin sotaan osana YK:n ISAF-kriisinhallintaoperaatiota. Heistä kaksi kuoli.

Taistelut Afganistanissa päättyivät länsiliittouman vetäytymiseen, jonka jälkeen Taliban-järjestö nousi uudelleen valtaan Kabulissa, jonka se valtasi elokuussa 2021.

Satoja eurooppalaisia kuoli

Afganistanin sodassa kuoli noin 3 500 länsiliittolaisten sotilasta, joista 2 456 oli yhdysvaltalaisia, 457 brittejä ja yli 40 tanskalaisia.

Tanskassa Afganistanissa kärsityt tappiot ovat olleet viime aikoina korostetusti esillä Trumpin vaatiessa Tanskalle kuuluvaa Grönlantia itselleen.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Trumpin Nato-kommentteja jo ennen kuin Trump antoi Afganistan-lausuntonsa.

Rutte vakuutti, että liittolaiset kyllä tulisivat Yhdysvaltojen avuksi, "kuten he tekivät Afganistanissakin".

– Jokaista kahta kuollutta yhdysvaltalaista kohti yksi sotilas jostain toisesta Nato-maasta ei palannut kotiinsa perheensä luo. Tämä on tärkeää. Minuun sattuu, jos ajattelet, ettei näin ole, Rutte lausui.

Davosissa Yhdysvallat ja Nato pääsivät alustavaan sopuun Grönlannista. Sovun tarkasta luonteesta ei ole tietoa. Grönlannin ulkoministerin Vivian Motzfeldtin mielestä Davosin sopu oli "positiivinen" askel, mutta epävarmuustekijöitä on yhä jäljellä.

Päivitys kello 18.29: Artikkelia täydennetty Keir Starmerin kommenttien perusteella.