Kysely paljastaa, että yli 40 prosenttia yhdysvaltalaisista uskoo Super Bowlin puoliaikashow'n pääesiintyjän Bad Bunnyn edustavan Amerikkaa paremmin kuin Yhdysvaltain presidentin.
Donald Trump hävisi artisti Bad Bunnylle, tuore kyselytutkimus osoittaa. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin, kumpi miehistä edustaa Amerikkaa paremmin.
Jopa 42 prosenttia kyselyyn vastanneista yhdysvaltalaisista aikuisista valitsi Bad Bunnyn ja vain 39 prosenttia presidentti Donald Trumpin, ilmenee Yahoon/YouGovin Super Bowlin jälkeen tekemästä kyselystä.
44 prosenttia kyselyyn vastanneista piti Bad Bunnyn esiintymistä Super Bowlissa hyväksyttävänä, kun taas 35 prosenttia ei hyväksynyt sitä.
Kyselyyn vastasi 1 704 yhdysvaltalaista aikuista.
Puertoricolaisen rap-artisti Bad Bunnyn espanjankielinen esitys on noussut lyhyessä ajassa suursuosioon ja oli yksi katsotuimmista Super Bowlin puoliaikaesityksistä.
Donald Trump lyttäsi Bad Bunnyn esityksen omalla Truth Social -alustallaan. Hän sanoi muun muassa, ettei kukaan ymmärtäisi espanjaksi musiikkia tekevän puertoricolaisen sanoituksia.
Tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on 41 miljoonaa espanjaa äidinkielenään puhuvaa henkilöä.
– Super Bowlin puoliaikashow on aivan kamala, yksi huonoimmista ikinä! Trump kirjoitti.
Esityksessään Bad Bunny peräänkuulutti yhtenäistä Amerikkaa. Kyselyn mukaan 60 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy tämän viestin. Bad Bunny on ottanut aiemminkin kantaa Trumpin maahanmuuttovastaisuuteen.
Helmikuun alussa parhaan albumin Grammy-palkinnon saanut Bad Bunny otti kiitospuheessaan kantaa Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimintaan.
– Ennen kuin sanon kiitos Jumalalle, aion sanoa, että ICE ulos, hän sanoi.
Bad Bunnyn esiintyminen Super Bowlin väliaikashow'ssa oli hänen ainoa keikkansa Yhdysvalloissa. Muutoin artisti ei käynnissä olevan maailmankiertueensa aikana esiinny Yhdysvalloissa. Hän on perustellut päätöstä huolellaan siitä, että maahanmuuttoviranomaiset tekisivät ratsioita hänen konserteissaan.