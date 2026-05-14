Tuoreen tutkimuksen mukaan terveydelle parasta olisivat 6-8 tunnin yöunet.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan liian vähän tai liian paljon unta saattaa kiihdyttää ikääntymistä.

Yhdysvaltalaisen Columbia-yliopiston tutkijat tarkastelivat nukkumisen vaikutusta kymmenellä erilaisella biologisella mittarilla, joilla arvioidaan ikääntymisen vaikutusta kehoon. Tutkijat kävivät läpi puolen miljoonan henkilön terveystiedot, jotka oli tallennettu brittiläiseen biopankkiin.

Columbian yliopiston tutkijoiden mukaan liian vähäinen määrä ja liian pitkä määrä unta voi nopeuttaa aivojen, sydämen, keuhkojen ja immuunijärjestelmän ikääntymistä ja liittyy moniin sairauksiin.

Analyysin mukaan optimaalinen nukkumisen määrä on kuudesta kahdeksaan tuntia unta päivässä. Tämä määrä unta pienentää ennenaikaisen kuoleman ja sairauksien riskiä.

Unen määrään voi vaikuttaa

Nature-lehti kertoo, että tulokset eivät automaattisesti kuitenkaan tarkoita sitä, että kuudesta kahdeksaan tuntia unta olisi optimaalinen määrä unta jokaiselle ihmiselle.

Neurotieteilijä Abigail Dove Karoliinisesta instituutissa Tukholmasta on kommentoinut Naturelle tutkimusta. Hän ei itse osallistunut tutkimukseen.