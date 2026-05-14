JYP tiedotti torstaina tehneensä kaksivuotisen sopimuksen Juuso Arolan, 26, kanssa. Puolustaja saapuu Jyväskylään sveitsiläisestä HC Fribourgista, jossa hän voitti sarjan mestaruuden.

Pelicansin kasvattama Arola siirtyi Fribourgiin kesken viime kauden Mikkelin Jukureista. Siirron syynä oli Jukureiden taloudellinen säästökuuri.

Arola ehti pelata Sveitsissä yhden runkosarjapelin lisäksi kahdeksan pudotuspeliottelua tehoin 0+5.

– Arola on ottanut kahden viimeisen kauden aikana huikeita harppauksia urallaan murtautuen ensin Liigassa isoon rooliin ja sitten Sveitsin Liigaan. Uskomme, että kehitys jatkuu edelleen JYPissä, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä lausui seuran tiedotteessa.

Jukureissa 49 runkosarjaottelua tuottivat viime kaudella viisi maalia ja 24 syöttöpistettä. Kaikkiaan hän on pelannut SM-liigassa neljän kauden aikana 111 ottelua. Mestistä Arola on ehtinyt tahkota viiden kauden verran.

– Arola on kiekollinen puolustaja, jolla on rohkea ja aktiivinen peliote. Hän haluaa ja ottaa vastuuta pelistä ja omaa kovan halun ja nälän kehittyä edelleen eteenpäin pelaajana, Mälkiä lisäsi.