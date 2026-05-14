Mitä rakkaus on? Filosofi kertoo 9:03 Miten rakkaus näkyy aivoissa? Filosofi Pärttyli Rinne kertoo rakkauden ilmentymisestä. Julkaistu 12 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Rakkautta on useampaa lajia. Kun puhutaan rakkaudesta, ajatellaan usein rakkautta romanttisesta näkökulmasta. Rakkauden lajeja ja rakastamisen kohteita on kuitenkin monia, jopa määräämättömän paljon. Oikeastaan mitä tahansa voi rakastaa, uskoo filosofi Pärttyli Rinne. Rinne tietää rakkaudesta paljon. Hän on väitellyt skotlantilaisesta yliopistosta filosofian tohtoriksi 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin rakkauskäsityksestä, kirjoittanut rakkaudesta esseekokoelman, romaanin sekä kuunnelmasarjan. Ennen kaikkea hän on tutkinut kognitiivisten neurotieteilijöiden kanssa Aalto-yliopistossa, kuinka rakkaus näkyy aivoissa. – Rakkaus tyypillisesti liittyy kaikkein läheisimpiin suhteisiin, joita meillä on: suhteet omiin lapsiin, suhteet romanttiseen kumppaniin ja ystäviin. Rakkauden lajeja on kuitenkin useampia. Kuusi rakkauden lajia Aalto-yliopiston tutkimuksessa, johon Rinne osallistui, lajeja oli kuusi: rakkaus omiin lapsiin, rakkaus romanttiseen kumppaniin, rakkaus ystäviin, myötätuntoinen rakkaus tuntemattomiin ihmisiin, rakkaus lemmikkeihin sekä rakkaus luontoon. – Lyhykäisesti voidaan sanoa, että ihmisten väliset rakkauden lajit näkyvät aivotoiminnassa keskenään hyvinkin samankaltaisella tavalla. Ero oli lähinnä aktivaatiovoimakkuudessa. Lähimpiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit, kuten rakkaus lapsiin ja rakkaus romanttiseen kumppaniin, aktivoivat enemmän niin sanottuja aivojen palkintojärjestelmän alueita, Rinne kuvailee.

Rakkautta tutkittiin niin, että koehenkilö heräteltiin tuntemaan rakkautta jotakin asiaa kohtaan arkisessa tilanteessa, esimerkiksi yhteisessä pyykinpesuhetkessä kumppanin kanssa.

– Kumppanisi nostelee pyykkejä koneeseen ja yhtäkkiä muistat taas, kuinka ihana ihminen kumppanisi onkaan. Tunnet rakkautta häntä kohtaan, Rinne kertoo asetelmasta ja lopputulemasta.

Rakkaudellisia arkihetkiä verrattiin taas neutraaleihin hetkiin ja niiden herättämiin signaaleihin aivoissa.

Rinne antaa esimerkin neutraalista tilanteesta: istut autossa matkalla töihin ja kuulet radiosta säätiedotuksen, jossa lauhaan säähän ei ennusteta muutoksia. Sään lisäksi töissäkään mikään ei tunnu muuttuvan.

Rakkaus on muutakin kuin parisuhde

Filosofi Pärttyli Rinne ajattelee, että yhteiskuntana ja viime kädessä ihmislajina olisi hedelmällisempää, jos rakkautta kyettäisiin ajattelemaan laajemminkin kuin vain romanttisiin suhteisiin liittyvänä.

Ajatusmallilla on kuitenkin syvä uoma pitkässä historiassa. Sosiologi Keiju Vihreäsalosta on tärkeää olla tietoinen rakkauden ja parisuhteen historiallisista kerroksista, ja jopa painolastista.

– Se tulee alun perin perheestä ja avioliitosta. Ne tuovat siihen historiallista painolastia ja oletuksia esimerkiksi ikuisuudesta.

Aikoinaan avioliitto katsottiin ikuiseksi liitoksi, ja perhe taas on ollut alun perin kotitalous- ja selviytymisyksikkö, jonka ulkopuolella ihmisen oli lähes mahdotonta selviytyä.

– Kun tullaan nykypäivään kohti, niin parisuhde alkaa itsenäistyä näistä historiallisista kerrostumista omakseen.

Vihreäsalosta kenties kaikkein tärkein muutos parisuhdeymmärryksessä liittyy siihen, että naisesta tuli itsenäinen subjekti ja päätäntävaltainen kansalainen. Avioliiton ja kotitalouden historiaan, kun kuuluu ajatus, että kotona oli yksi pää ja se oli miehen pää, sosiologi Keiju Vihreäsalo toteaa.

Nykyään parisuhteesta voikin puhua vapaavalintaisena parisuhteena, sillä parisuhteeseen hakeudutaan vapaaehtoisesti kumppani vapaasti valiten, eikä parisuhteessa ole enää pakko pysyäkään, Vihreäsalo toteaa.

Filosofi Rinne nostaa parisuhteellisesta rakkaudesta vielä erään asian.

– Siihen liittyy paljon päätöksentekoa, toimintaa, sitoutumista. Eli pysymmekö yhdessä, olemmeko sitoutuneita jatkamaan vaikeuksista huolimatta?

Siinä mielessä rakkaus ei ole enää pelkkä tunne, ja se Rinteestä erottaa rakastumisen ja rakastamisen toisistaan.

