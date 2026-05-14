Rakkautta on useampaa lajia.
Kun puhutaan rakkaudesta, ajatellaan usein rakkautta romanttisesta näkökulmasta. Rakkauden lajeja ja rakastamisen kohteita on kuitenkin monia, jopa määräämättömän paljon.
Oikeastaan mitä tahansa voi rakastaa, uskoo filosofi Pärttyli Rinne.
Rinne tietää rakkaudesta paljon. Hän on väitellyt skotlantilaisesta yliopistosta filosofian tohtoriksi 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin rakkauskäsityksestä, kirjoittanut rakkaudesta esseekokoelman, romaanin sekä kuunnelmasarjan. Ennen kaikkea hän on tutkinut kognitiivisten neurotieteilijöiden kanssa Aalto-yliopistossa, kuinka rakkaus näkyy aivoissa.
– Rakkaus tyypillisesti liittyy kaikkein läheisimpiin suhteisiin, joita meillä on: suhteet omiin lapsiin, suhteet romanttiseen kumppaniin ja ystäviin.
Rakkauden lajeja on kuitenkin useampia.
Kuusi rakkauden lajia
Aalto-yliopiston tutkimuksessa, johon Rinne osallistui, lajeja oli kuusi: rakkaus omiin lapsiin, rakkaus romanttiseen kumppaniin, rakkaus ystäviin, myötätuntoinen rakkaus tuntemattomiin ihmisiin, rakkaus lemmikkeihin sekä rakkaus luontoon.
– Lyhykäisesti voidaan sanoa, että ihmisten väliset rakkauden lajit näkyvät aivotoiminnassa keskenään hyvinkin samankaltaisella tavalla.
Ero oli lähinnä aktivaatiovoimakkuudessa. Lähimpiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit, kuten rakkaus lapsiin ja rakkaus romanttiseen kumppaniin, aktivoivat enemmän niin sanottuja aivojen palkintojärjestelmän alueita, Rinne kuvailee.