Latviassa maan pääministeri ilmoitti eroavansa tehtävästään, ja samalla maan hallitus kaatuu. Taustalla on ukrainalaisdrooneista alkanut hallituskriisi.
Latvian keskustaoikeistolainen pääministeri Evika Silina ilmoitti torstaina eroavansa tehtävästään, mikä kaataa hänen koalitiohallituksensa vain kuukausia ennen lokakuulle suunniteltuja vaaleja.
– Eroan, mutta en luovuta, Silina sanoi televisioidussa puheessaan.
Latvian presidentti Edgars Rinkevics, jonka tehtävänä perustuslain mukaan on nimittää hallituksen johtaja, tapaa kaikki parlamenttipuolueet perjantaina.
Keskustaoikeistolaisen Uusi yhtenäisyys -puolueen Silina jäi ilman hallitusenemmistöä keskiviikkona sen jälkeen, kun vasemmistolainen Progressiiviset-puolue ilmoitti vetävänsä tukensa hallitukselta.
Päätöstä edelsi viikonloppuna tapahtunut Progressiivisten puolustusministerin Andris Sprudsin erottaminen. Hänet erotettiin sen jälkeen, kun Latviaan Venäjän puolelta harhautuneisiin ukrainalaisiin drooneihin liittyvien tapausten käsittelyä arvosteltiin.
Koalitiokumppaneiden välillä oli jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta.
Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidentti Rinkevicsiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa: joko pääministerin pitää erota tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta.