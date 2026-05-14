Euroviisujen toinen semifinaali on torstaina 14. toukokuuta.
Euroviisut järjestetään tänä vuonna Itävallan Wienissä ja MTV on paikan päällä viisuhuumassa. Suomea kisassa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen raivasivat tiensä finaaliin tiistaina nähdyssä karsinnassa.
Jatkoon ensimmäisestä semifinaalista pääsivät myös Kreikka, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja Puola. Katso täältä, miten jännittävä viisulähetys eteni.
Molemmista semifinaaleista jatkoon selvittävät tiensä 10 maata. Toisessa semifinaalissa 14. toukokuuta kisaavat Bulgaria, Azerbaidzan, Romania, Luxemburg, Tsekki, Armenia, Sveitsi, Kypros, Latvia, Tanska, Australia, Ukraina, Albania, Malta ja Norja.
Viisujen suuret rahoittajavaltiot Saksa, Ranska, Italia ja Britannia sekä isäntämaa Itävalta pääsevät automaattisesti finaaliin. Toisessa semifinaalissa esiintyvät Ranska, Itävalta sekä Britannia.
Viisufinaali on 16. toukokuuta. MTV seuraa viisuviikon tapahtumia.