Stubb tutustuu vierailulla myös Liettuan ja Valko-Venäjän rajavalvontaan.

Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla.

Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin.

Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan.