Nopeasti lisääntynyt valon määrä voi sotkea unirytmin totaalisesti. Asiantuntija kertoo keinot, joilla sitä voi estää.

Kevät ja lisääntyvä valo saavat luonnon ja monet ihmiset heräämään. Nopeasti pidentyvä päivä ja lisääntynyt valon määrä voi myös tuoda mukanaan alakuloa, sillä elämänrytmin muutos voi aiheuttaa väsymystä ja unihäiriöitä.

Kansankielisesti puhutaan usein kevätmasennuksesta, mutta lääketieteellisesti ajateltuna se ei ole diagnosoitu sairaus. Kevään ja syksyn alakulo tai voimattomuus liittyvät usein samaan muuttujaan, valon määrään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että valolla on välitön virkistävä vaikutus.

– Vaikutus johtaa siihen, että nukkumaanmeno pyrkii myöhästymään tai saattaa syntyä jopa unettomuutta.

Partonen kertoo, että henkilöille, jotka ovat valon lisääntyessä jo olleet masentuneita, äkillinen muutos saattaa syventää masennusta kevään edetessä.

– Uni saattaa muuttua huonolaatuiseksi tai katkonaiseksi eikä virkistä riittävästi, Partonen sanoo.

Asiantuntija kertoo, että tavanomaisesti terveellä ihmisellä kestää noin kahdesta kolmeen viikkoa tottua tilanteeseen.

– Elimistö hakee uutta rytmiä kesää varten.

